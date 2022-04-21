Про це йдеться у повідомленні пресслужби сейму Латвії.
В ухваленій заяві латвійські парламентарі підтримали ініціативи демократичних країн щодо об’єднання зусиль у пошуках та розслідуванні доказів воєнних злочинів РФ в Україні. Латвійські депутати впевнені: ті, хто вчиняв злочини проти людяності та воєнні злочини, повинні понести відповідальність.
Латвійський парламент засудив російську агресію та широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Також депутати Латвії засудили Білорусь, яка підтримує такі дії РФ.
Голова комітету латвійського сейму із закордонних справ Ріхардс Колс нагадав про головний і найактуальніший пріоритет — захист населення України від подальших злочинів проти людяності та допомога у звільненні української землі від окупантів.
“Цього можна досягнути лише завдяки терміновому й різкому розширенню постачання зброї в Україну та негайному припиненню імпорту енергоносіїв з Росії Європейським Союзом”, – наголосив він.
Парламентарі Латвії закликали ЄС та його партнерів терміново запровадити комплексні антиросійські санкції, щоб армія країни-агресорки не могла продовжувати війну проти України. Санкції запропонували ввести і проти Білорусі, яка підтримує російську агресію.
Також у Латвії наголосили на необхідності посилення військової, фінансової, гуманітарної та дипломатичної підтримки України.
Латвійські парламентарі закликали країни-члени Євросоюзу негайно призупинити імпорт російської нафти й газу.
Окрім цього, Латвія засудила зловживання Росією правом вето у Раді Безпеки ООН.
Заява сейму ґрунтується на показах свідків та доказах масових жорстоких злочинів, скоєних російською армією, включаючи вбивства, тортури, сексуальне насильство та наруги над українськими громадянами, в тому числі жінками та дітьми, в різних місцях України, у тому числі Бучі, Ірпені, Маріуполі (у зв’язку з голодом, влаштованим у Маріуполі, згадано Голодомор 1932-1933 років, визнаний Латвією геноцидом).
У заяві також вшанували мужність та героїзм народу України, його захисників. Вшановано пам’ять усіх жертв російської агресії.
- Нагадаємо, під час позачергового засідання парламент Естонії заслухав виступ очільниці делегації українського парламенту Олени Шуляк та одностайно ухвалив заяву про воєнні злочини й геноцид, влаштовані РФ на території України.
- Також Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє символіку, яку використовують росіяни у війні проти України та пропаганду “російського неонацистського тоталітарного”. Також Уряд визнав РФ державою-терористом, що вчиняє геноцид.
- Окрім цього, за словами президента США Джо Байдена, описуючи російські воєнні злочини проти України варто вживати поняття “геноцид”.
- Відомо, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що “абсолютно правильно” називати дії Росії в Україні геноцидом.
- Також колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, услід за чинним лідером США Джо Байденом, назвав дії Росії в Україні геноцидом.