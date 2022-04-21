Парламент Латвії одностайно підтримав заяву про російську агресію та злочини РФ в Україні, визнавши їх геноцидом українського народу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби сейму Латвії.

В ухваленій заяві латвійські парламентарі підтримали ініціативи демократичних країн щодо об’єднання зусиль у пошуках та розслідуванні доказів воєнних злочинів РФ в Україні. Латвійські депутати впевнені: ті, хто вчиняв злочини проти людяності та воєнні злочини, повинні понести відповідальність.

Латвійський парламент засудив російську агресію та широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Також депутати Латвії засудили Білорусь, яка підтримує такі дії РФ.

Голова комітету латвійського сейму із закордонних справ Ріхардс Колс нагадав про головний і найактуальніший пріоритет — захист населення України від подальших злочинів проти людяності та допомога у звільненні української землі від окупантів.

“Цього можна досягнути лише завдяки терміновому й різкому розширенню постачання зброї в Україну та негайному припиненню імпорту енергоносіїв з Росії Європейським Союзом”, – наголосив він.

Парламентарі Латвії закликали ЄС та його партнерів терміново запровадити комплексні антиросійські санкції, щоб армія країни-агресорки не могла продовжувати війну проти України. Санкції запропонували ввести і проти Білорусі, яка підтримує російську агресію.

Також у Латвії наголосили на необхідності посилення військової, фінансової, гуманітарної та дипломатичної підтримки України.

Латвійські парламентарі закликали країни-члени Євросоюзу негайно призупинити імпорт російської нафти й газу.

Окрім цього, Латвія засудила зловживання Росією правом вето у Раді Безпеки ООН.

Заява сейму ґрунтується на показах свідків та доказах масових жорстоких злочинів, скоєних російською армією, включаючи вбивства, тортури, сексуальне насильство та наруги над українськими громадянами, в тому числі жінками та дітьми, в різних місцях України, у тому числі Бучі, Ірпені, Маріуполі (у зв’язку з голодом, влаштованим у Маріуполі, згадано Голодомор 1932-1933 років, визнаний Латвією геноцидом).

У заяві також вшанували мужність та героїзм народу України, його захисників. Вшановано пам’ять усіх жертв російської агресії.