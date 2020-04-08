Про це йдеться в статті для #Букв “Карантинне право: як уникнути штрафів. Поради юристів”.

Як розповів #Буквам юрист практики корпоративного права адвокатського об’єднання KachuraLawyers Андрій Шульгін, чинне законодавство України і далі гарантує свободу пересування українців. Йдеться про статтю 33 Конституції і статтю 12 закону “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

Тому, як наголосив Шульгін, “центральна та місцева влада по суті порушують права кожного, хто законно перебуває на території України”.

За словами юриста, влада також порушила статтю 68 Конституції України, яка говорить, що “незнання законів не звільняє від відповідальності”. Але ця ж стаття і не зобов’язує громадянина знати інші нормативно-правові акти, в тому числі рішення Кабміну або місцевої влади (навіть якщо вони стосуються боротьби з розповсюдженням коронавірусу). Як пояснив Шульгін, попри цю норму Конституції в Україні дозволили штрафувати громадян на 17-34 тис. гривень за порушення навіть приписів місцевої влади, про існування яких людина може і не здогадуватися.

Своєю чергою керуючий партнер Адвокатського об’єднання “Донець і Партнери”, адвокат Артем Донець повідомив #Буквам, що умови карантину суперечать ще трьом статтям Конституції. Це: право на свободу мирних зібрань (ст. 39), право на проведення і участь в релігійних заходах (ст. 35) та право на свободу підприємницької діяльності (ст. 42).