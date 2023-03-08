Про це сповіщає BBC.
Повідомляється, що знахідку зробили неподалік храму богині неба Хатхор – одного з давньоєгипетських святилищ, що добре збереглися. Воно розташоване в провінції Кена, приблизно за 450 км на південь від Каїра.
Як зазначається, схожість вапнякового сфінкса “з усміхненим обличчям і двома ямочками” із зображеннями імператора Клавдія змусила археологів припустити, що саме цього давньоримського правителя намагався зобразити стародавній скульптор.
Зауважено, що на відміну від всесвітньо відомого Великого сфінкса Гізи, висота якого становить 20 метрів, усміхнений сфінкс-Клавдій розміром приблизно в людський зріст: довжина тіла статуї, що лежить, – близько 2 метрів.
Наголошено, що саме за Клавдія, що жив у I ст. н.е., римські війська в результаті серії походів завоювали північну частину Африки, встановивши на території сучасного Єгипту римське панування.
Як уточнили в міністерстві, археологи продовжують вивчати залишені на постаменті сфінкса мітки, за допомогою яких статую можна було б “ідентифікувати” точніше. Неподалік від сфінкса знайшли і ще кілька давньоєгипетських артфактів, серед яких – кам’яна плита римської епохи, написи на якій висічені як латиною, так і єгипетськими ієрогліфами.
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