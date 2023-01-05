Сьогодні, 5 січня, до держави з користування УПЦ (МП) повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, сьогодні завершила роботу комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави. У двох культових споруд, розташованих на території заповідника “Києво-Печерська Лавра”, закінчився термін дії договору оренди.

Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Окрім того, робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стану іконостасів та ікон, іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель (наприклад, Царські врата, люстри), щоб повернути його балансоутримувачу.

За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Олександр Ткаченко зазначив, що попри те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати акт, це не є перешкодою для повернення державного майна.

Відтак, відсутність митрополита Павла запротокольовано членами комісії, а сам акт, що підписаний з боку заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення.

“Свято-Успенська Києво-Печерська лавра з 1990 року входить до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Трапезна церква є пам’яткою архітектури національного значення, відтак дуже важливо дотримуватися процедури охорони та збереження пам’яток культурної спадщини. Українська святиня має служити всьому українському народові, цього принципу ми будемо притримуватися і надалі. Дякую членам комісії за швидку та ефективну роботу в інтересах держави”, – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.