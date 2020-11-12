Біотехнологічна компанія Biontech з Майнца та американський концерн Pfizer розробили вакцину від коронавірусу за рекордних 9 місяців. За цим успіхом стоять двоє німецьких вчених турецького походження: Угур Шахін і його дружина Озлем Тюреджі.

#Букви зібрали інформацію про подружжя, яке винайшло вакцину проти Covid.

Шахін, професор Університетського медичного центру Майнца — засновник і генеральний директор Biontech. Тюреджі — головний дослідник, який відповідає за клінічні розробки. Дотепер їх наукові зусилля були в основному зосереджені на дослідженнях раку, але з початком пандемії компанія приступила до розробки вакцини від COVID-19, оперативно запустивши проєкт Lightspeed. Зараз вакцина вже проходить широкомасштабні випробування.

“Важливо, щоб ми могли протестувати вакцину на людях різного етнічного походження і різних регіонів, — каже Угур Шахін. – Потрібно гарантувати, що ефекти вакцини та побічні ефекти не сильно розрізняються залежно від етнічного походження випробовуваних”.

Наступного тижня повинна бути подана заявка на реєстрацію вакцини в США. До кінця року Biontech планує виробити близько 50 млн доз. Справа, на яку потрібно зазвичай кілька років, було зроблено за кілька місяців.

Біржі після цього продемонстрували бурхливе зростання, значно збагатилися і власники BioNTech.

Діти іммігрантів

Професор Шахін та доктор Тюреджі, яким зараз 55 та 53 роки, заснували BioNTech у місті Майнц на заході Німеччини у 2008 році, повідомляє ВВС-Україна.

Обоє є дітьми турецьких іммігрантів.

Угуру Шахіну було чотири роки, коли він із матір’ю переїхав до Німеччини до свого батька, який працював на заводі Ford у Кельні.

Шахін вивчав медицину в Кельнському університеті.

“У нас були лекції до 16 години, після чого мої друзі йшли додому, а я прямував до лабораторії і працював там до 9-10 години вечора, а іноді й до 4-ї ранку”, – цитує спогади професора Deutsche Welle.

Додому він їздив велосипедом – і досі обирає саме цей вид транспорту, щоб дістатися до роботи.

“Він так і лишився надзвичайно скромним та дружнім”, – розповідає про нього Маттіас Кромайєр з компанії MIG AG, яка інвестувала в BioNTech від самого початку.

Закінчивши медичну освіту, Шахін кілька років працював лікарем в клініці Кельнського університету й багато займався гематологією та онкологією, а потім його запросили до медичного центру Саарландського університету.

Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, студенткою медичного факультету Озлем Тюреджі.

Вона обрала свою професію, надихнувшись прикладом батька, який приїхав зі Стамбула до Німеччини працювати лікарем і приймав пацієнтів у себе вдома.

“Я не могла уявити для себе жодної іншої професії, навіть коли була маленькою”, – розповідає вона.

Вони одружилися у 2002 році, коли Шахін вже був співробітником медичного центру Майнцського університету. Навіть у день весілля він працював у своїй лабораторії.

Шлях до вакцини

За рік до шлюбу пара заснувала компанію Ganymed Pharmaceuticals, що займалася розробкою імунотерапевтичних препаратів від раку.

У 2016 році вони продали її за 422 млн євро і зосередили увагу на своїй іншій компанії – BioNTech.

Фото: Штаб-квартира BioNTech у Майнці / AFP

До пандемії компанія працювала над дослідженням імунотерапії від раку, але поки що жоден з цих препаратів не дійшов до стадії схвалення.

Якщо рік тому ринкова вартість їхньої фірми становила 4,6 млрд доларів, то зараз вона зросла до 21 млрд доларів. У жовтні компанія вийшла на американську біржу Nasdaq.

Шахін, який є головою компанії та власником 18 відсотків її акцій, тепер входить до сотні найбагатших німців. Тюреджі обіймає посаду медичного керівника фірми. Обоє продовжують викладати в Майнцському університеті.

У BioNTech працюють понад 1 300 співробітників з 60 країн, більш ніж половина з яких – жінки, повідомляє Deutsche Welle.

Компанія ще раніше залучила чимало інвестицій, зокрема торік Фонд Білла та Мелінди Гейтс інвестували 55 млн доларів в її роботу над ліками проти ВІЛ та туберкульозу.

У січні, прочитавши у науковому журналі Lancet про швидке поширення коронавірусу в Китаї, Шахін зрозумів, що це перетвориться на повномасштабну пандемію, пише New York Times.

Вивчивши дані, він доручив понад 400 співробітникам працювати над вакциною. Науковці скасували свої відпустки та взялися до роботи.

“На планеті є не дуже багато компаній, які мають можливості та компетенцію робити це так швидко, як можемо ми”, – розповів Шахін в інтерв’ю виданню.

“Це здавалося не можливістю, а обов’язком, тому що я зрозумів, що ми можемо одними з перших розробити вакцину”, – згадує науковець.

З 2018 року BioNTech працювала з американською фармацевтичною компанією Pfizer над щепленням проти грипу, тож у березні вони домовилися співпрацювати в роботі над вакциною проти коронавірусу.

Шахін та керівник Pfizer, грек Альберт Бурла, відтоді стали добрими друзями. В інтерв’ю вони розповідають, що зійшлися через те, що обоє були науковцями та іммігрантами.

Попри комерційні успіхи, Шахін та Тюреджі разом з донькою мешкають у скромній квартирі біля офісу, пише New York Times. На роботу їздять велосипедом і навіть не мають авто.

“Угур – дуже, дуже унікальна людина”, – розповів Бурла в інтерв’ю минулого місяця.

“Все що його цікавить – це наука. Обговорення бізнесу – це не його. Він зовсім таке не любить. Він науковець і людина принципів”, – каже керівник Pfizer.

Шахін розповів виданню, що відсвяткував з дружиною новину про ефективність випробувань вакцини, заваривши вдома турецького чаю.

“Звісно, ми відзначили. Це стало полегшенням”, – сказав він.