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Успіх України на полі бою забезпечать три «негайні» кроки – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що успіх України на фронті забезпечить зокрема початок підготовки українських пілотів на західних винищувачах.

Четвер, 13 квітня 2023, 20:17
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Про це глава МЗС повідомив у Twitter.

Кулеба переконаний, що необхідно зробити три негайні кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою.

  • Прискорити доставку раніше заставленої зброї та боєприпасів;
  • Забезпечити довгострокові додаткові постачання;
  • Розпочати підготовку українських пілотів до керування літаками західного типу.

12 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повторив прохання України про винищувачі F-15 і F-16 і ракети більшої дальності від США безпосередньо до міністра оборони Ллойда Остіна на початку зустрічі в Пентагоні.

9 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже найближчим часом Україна може отримати раніше погоджені ЗРК Patriot та Samp/T. Водночас він наголосив на необхідності передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що не виключено, що рішення Заходу щодо надання Україні винищувачів буде ухвалено “до літа”.

Раніше командувач авіації Військово-повітряних сил України бригадний генерал Сергій Голубцов заявив, що Києву дуже потрібні винищувачі F-16, які, за його словами, “у чотири-п’ять разів” ефективніші за літаки радянських часів, які зараз використовуються військовими.

У Reuters зазначили, що будь-яка коаліція донорів F-16, ймовірно, залежатиме від підтримки США, безумовно, найбільшого виробника літаків.

РФ розставляє складні “пастки”, щоб влаштувати засідку на українські винищувачі. З кожним днем стає важче втримати росіян застарілими радянськими літаками.

Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

Рада ЄС схвалила виділення 1 мільярда євро Україні. Кошти спрямують на постачання артилерійських боєприпасів українським військовим.

Теги: прогноз, допомога ЗСУ, заклик, Куоеба, три кроки

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