Успіх України на полі бою забезпечать три «негайні» кроки – Кулеба

Про це глава МЗС повідомив у Twitter.

Кулеба переконаний, що необхідно зробити три негайні кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою.

Three immediate steps should be taken to secure Ukraine’s success on the battlefield.

1. Speed up the delivery of previously pledged weapons and ammunition;

2. Ensure long-term additional supplies;

3. Begin training Ukrainian pilots to fly Western-type combat aircraft.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2023