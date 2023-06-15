Джерело: CNN
Військовий з позивним Брабус — на честь німецької фірми, що спеціалізується на виробництві розкішних автомобілів, розповів про роботу його підрозділу.
“Ми знищили, точніше я знищив десантників з лівого флангу”.
За його словами, основною ціллю його підрозділу є знищення керівництва російського десанту.
“Ми диверсійно-розвідувальна група. Ми провели розвідку, отримали інформацію, здійснили операцію”, – сказав він.
Зараз Україна просувається на південь від Бахмута, відкидаючи російські війська.
І в міру того, як розпочинається контрнаступ із повернення територій, захоплених Росією, українські сили воюють у дедалі більшій кількості на фронті зі сходу на захід між Донецьком і Запоріжжям.
Брабус розповів, що між російськими командирами виникла суперечка, напруження зростає і це вигідно для української армії.
“Саме такого хаосу в лавах ворога Україні найбільше хочеться і навіть потрібно”.
- Після тижня важких боїв українських військових попереду ще очікують справжні випробування. ЗСУ дещо віддалені від основного рубежу російських окупантів, а основна частина захисників, яких готували до контрнаступу, ще не беруть у ньому участі.