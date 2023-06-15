Підпільний український підрозділ заявляє про успіхи проти російських військ у Бахмуті.

Джерело: CNN

Військовий з позивним Брабус — на честь німецької фірми, що спеціалізується на виробництві розкішних автомобілів, розповів про роботу його підрозділу.

“Ми знищили, точніше я знищив десантників з лівого флангу”.

За його словами, основною ціллю його підрозділу є знищення керівництва російського десанту.

“Ми диверсійно-розвідувальна група. Ми провели розвідку, отримали інформацію, здійснили операцію”, – сказав він.

Зараз Україна просувається на південь від Бахмута, відкидаючи російські війська.

І в міру того, як розпочинається контрнаступ із повернення територій, захоплених Росією, українські сили воюють у дедалі більшій кількості на фронті зі сходу на захід між Донецьком і Запоріжжям.

Брабус розповів, що між російськими командирами виникла суперечка, напруження зростає і це вигідно для української армії.

“Саме такого хаосу в лавах ворога Україні найбільше хочеться і навіть потрібно”.