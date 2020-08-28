У п'ятницю, 28 серпня, православні християни України виходять з двотижневого Успенського посту і відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці.

#Букви зібрали цікаві факти про це свято, а також про інші значимі події 28 серпня.

Православні свята 28 серпня

28 серпня християни згадують земне життя Богоматері і її перехід на небеса. Слово “успіння” перекладається як “смерть”.

Згідно з переказами, після смерті і воскресіння Ісуса Христа, його мати, Марія, жила в Єрусалимі. Коли християн почали гнати за віру – переїхала до Єфесу. Деякий час по тому вона знову переїхала до Єрусалиму, де і померла.

В Єрусалимі Марія постійно перебувала в молитві, а також відвідувала місця, пов’язані з важливими життєвими подіями її сина, Ісуса Христа. В один із днів перед нею постав Архангел Гавриїл, який повідомив про те, що через три дні вона помре на землі і підніметься на небеса до Бога.

Перед смертю Марія все своє майно заповіла служницям – вдовицям. Також вона розпорядилася поховати її в Гефсиманії, поруч з батьками.

Після смерті Марії, три дні і три ночі учні Ісуса залишалися біля гробу. Весь цей час вони співали пісні. Через три доби апостоли зраділи, а тіло Марії покинуло землі і було піднесене на небеса.

Важливо зазначити, що ці події не описані на сторінках Біблії.

Також, згідно з переказами, апостол Фома не встиг на поховання Богородиці, тому йому після її успіння увійшов до печери-гробниці. Але там він не виявив тіла Богородиці. Це пояснили тим, що Господь забрав тіло Марії на небо.

Свято погодилися відзначати після Вселенського Собору в Єфесі (431 рік). У VI столітті це свято отримало свою нинішню назву – Успіння Пресвятої Богородиці.

В Україні свято набуло особливого шанування. Три лаври України: Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська – присвячені цьому святу. Також Успінню Божої Матері в Україні присвячена велика кількість храмів.

Традиції та обряди в день Успіння Пресвятої Богородиці

У народі це свято ще називають першою Пречистою. Всього є три Пречисті: 28 серпня, 21 вересня і 14 жовтня.

Про них у народі кажуть: “Перша Пречиста жито засіває, друга – дощем поливає, а третя – снігом покриває”.

Після Успіння Пресвятої Богородиці настає пора весіль.

Свято Успіння Богородиці збігається з закінченням суворого Успенського посту.

У цей день можна починати харчуватися різноманітною їжею, але тільки якщо 28 серпня не доводиться на середу або п’ятницю. Якщо це так, слід почекати ще один день.

Вдень обов’язково потрібно сходити в церкву, поставити свічку і молитися перед іконою Успіння Пресвятої Богородиці. Попросити в неї про захист і подякувати за все.

Сни в ніч на Успіння вважаються віщими.

Якщо щось побачили в ніч з 27 на 28 серпня, то може не скоро, але сон обов’язково збудеться в реальному житті.

З Успіння починається заготівля різних припасів на зиму. З цього дня в лісах починали збирати гриби і горіхи на зиму. Також доброю традицією у наших предків було на Успіння займатися засоленням на зиму капусти, огірків, помідорів та інших овочів.

Прикмети на першу Пречисту

Гарна погода – бабине літо буде прохолодним

Багато павутини – прикмета до того, що зима буде морозною і малосніжною

Якщо вода не хвилюється, тоді осінь буде безвітряна, а взимку не буде хуртовин

Якщо на Успіння з’явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною.

Після заходу сонця навколо землі з’являється туман, який до світанку розсіюється – до дощу.

Польові квіти пахнуть сильніше звичайного – до негоди.

Що не можна робити:

Не можна займатися домашньою роботою – прибирати, прати, шити;

Брати в руки гострі предмети, хліб, наприклад, ламають руками

Варити їжу, це нібито тягне за собою серйозні проблеми зі здоров’ям;

Влаштовувати гучні гуляння;

Лаятися і сваритися;

Бажати комусь зла – воно неодмінно повернеться до вас

Розводити вогонь – так можна привернути біду;

Ходити босоніж на Успіння – нібито так можна зібрати всі хвороби;

Молодим неодруженим дівчатам не можна стригти волосся, щоб не зіпсувати долю.

Не можна одягати стару або незручне взуття, тому що якщо натрете ноги в цей день, то весь життєвий шлях буде в мозолях.

28 серпня: цей день в історії

1845 – виходить перший номер легендарного журналу Scientific American.

1850 – в Веймарі пройшла прем’єра опери Ріхарда Вагнера “Лоенгрін”. Здійснив постановку друг композитора Ференц Ліст, який займав посаду придворного капельмейстера, так як сам Вагнер був змушений залишити Німеччину після видачі ордера на його арешт через участь в Дрезденському повстанні.

1883 – виверження вулкана Кракатау.

1892 – український письменник Іван Франко звинувачений австрійською владою в поширенні незаконної літератури.

1933 – англійська поліція вперше використала радіо для упіймання злочинця. По ВВС передані прикмети злочинця, підозрюваного у вбивстві.

1937 – заснованаавтомобільна компанія “Тойота”. Батько-засновник – Кіітіро Тойода.

1956 – у Києві відкрито пам’ятник Івану Франку.

1963 – Мартін Лютер Кінг зі сходів Меморіалу Лінкольна виголошує знамениту промову “У мене є мрія”.

1976 – в Массачусетсі вперше синтезовано штучний ген.

Іменинники 28 серпня

1749 -Іоганн Вольфганг Гете, німецький поет, автор “Фауста”.

1925 – Аркадій Стругацький, радянський письменник-фантаст, перекладач.