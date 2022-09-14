Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер сказав, що успішні контрнаступальні дії України не здивували партнерів. Він додав, що українські військові з початку російського вторгнення адаптувалися до введення бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Українські захисники тиснуть на російських окупантів на північному сході від Харкова. Багато російських військових втекли через кордон до Росії.

“Я думаю, якщо хтось і був здивований, якщо виходити лише з повідомлень, які ми бачили щодо відповіді російських військових, це, ймовірно, були росіяни”, – сказав він.

За його словами, з початку російського вторгнення українці демонстрували “надзвичайну здатність до адаптації та здатність використовувати свої бойові можливості з великим ефектом”. Тому він не здивований, що українці так швидко просунулися.

Західна зброя та постачання мали велике значення в успіху контрнаступу. Речник Пентагону підкреслив, що техніка змінила динаміку на полі бою.

Збройні сили України взяли на озброєння тактику ведення бою НАТО та використали загальновійськовий спосіб ведення війни. ЗСУ адаптували стару військову техніку радянських часів до цієї нової тактики. Водночас бійці навчалися користуватися західними системами, як M777 і HIMARS, безпілотниками тощо. У результаті захисники використовували новітню та старішу техніку, яку інтегрували для введення боїв.

“Це просто та надзвичайна адаптивність на полі бою, щоб мати можливість скористатися наявними можливостями використання не лише обладнання, яке вони вже мали у своєму інвентарі, а й обладнання, яке їм надали США та інші міжнародних партнерів”, – сказав Райдер.

За його словами, “цілком очевидно, що вони продовжують шукати способи боротьби”.