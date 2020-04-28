Встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Боїнга МН17.

Про це сказано в журналістському розслідуванні міжнародного проекту Bellingcat.

Встановлено, що від імені “Володимира Івановича”, який фігурував в перехоплених переговорах бойовиків з російськими кураторами, розмовляв співробітник служби безпеки ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Іванович Бурлака.

У розслідуванні повідомляється, що цей генерал ФСБ є найбільш високопоставленим російським чиновником, причетним до аварії MH17.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Об’єднана слідча група (JIT), яка проводила розслідування аварії малайзійського Боїнга МН17, оприлюднила 23 перехоплених телефонних розмови, за кілька днів до трагедії.

Слідство зробило висновок, що до організації злочину причетні російські високопосадовці. У той час як голос радника президента РФ Владислава Суркова вдалося легко ідентифікувати, один з ключових фігурантів “Володимир Іванович” залишався невідомим.

“Володимир Іванович” займав ключове положення в контролі за переміщенням зброї з Росії в Україну. Він забезпечив передачу російської ракетної пускової установки “Бук” бойовикам на Сході крани, з якої був збитий малайзійський авіалайнер.