Посол ЄС, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що рішення про усунення з посади генпрокурорки Ірини Венедіктової має ухвалюватися не лише з дотриманням конституційних процесів, але з урахуванням необхідності збереження співпраці з міжнародними партнерами.

Про це йдеться у дописі Маасікаса у Twitter.

Володимир Зеленський 17 липня усунув від посади генеральну прокурорку країни та керівника внутрішньої розвідки, що стало найзначнішою зміною в уряді з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому.

“При відстороненні генерального прокурора України з посади Володимиром Зеленським найважливішим — крім конституційних процесів, яких необхідно дотримуватися, — є збереження гарної роботи та співпраці з міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів”, – зазначив посол ЄС.

🇺🇦При відстороненні Генпрокурора

Президентом @ZelenskyyUa найважливішим – окрім конституційних процесів, яких слід дотримуватися – є підтримання належної роботи та співробітництво з міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів. https://t.co/OMGLY6Km2A — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 18, 2022

Вже стало відомо, що в.о. генпрокурора Офіс президента призначив Олексія Симоненка, котрого у 2020 році Національне антикорупційне бюро звинуватило у “незаконному” втручанні в розслідування справи про корупцію.