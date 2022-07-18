Про це йдеться у дописі Маасікаса у Twitter.
Володимир Зеленський 17 липня усунув від посади генеральну прокурорку країни та керівника внутрішньої розвідки, що стало найзначнішою зміною в уряді з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому.
“При відстороненні генерального прокурора України з посади Володимиром Зеленським найважливішим — крім конституційних процесів, яких необхідно дотримуватися, — є збереження гарної роботи та співпраці з міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів”, – зазначив посол ЄС.
🇺🇦При відстороненні Генпрокурора
Президентом @ZelenskyyUa найважливішим – окрім конституційних процесів, яких слід дотримуватися – є підтримання належної роботи та співробітництво з міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів. https://t.co/OMGLY6Km2A
— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 18, 2022
Вже стало відомо, що в.о. генпрокурора Офіс президента призначив Олексія Симоненка, котрого у 2020 році Національне антикорупційне бюро звинуватило у “незаконному” втручанні в розслідування справи про корупцію.
- Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому відсторонив з посад колишнього голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурорку Ірину Венедіктову.
- Фракція “Європейська Солідарність” вважає відсторонення керівників Служби безпеки України Івана Баканова та Офісу генерального прокурора Ірини Венедіктової черговим кроком до диктатури російського зразка. Члени фракції вимагають звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.
- Своєю чергою, Венедіктова прокоментувала ситуацію, пов’язану з рішенням президента Зеленського про її відсторонення з посади генеральної прокурорки України.
- Раніше Матті Маасікас нагадав, що призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, тому у Брюсселі чекають на подальші кроки української влади.