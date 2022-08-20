Сьогодні, 20 серпня, в Саудівській Аравії українець, чемпіон світу у надважкій вазі, власник поясів WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик проведе реванш проти британця Ентоні Джошуа.

Про це інформують #Букви.

Боксери боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександр відібрав у вересні 2021 року, коли переміг Ентоні.

Орієнтовний початок бою – після 23:00 за Києвом. Бій відбудеться у портовому місті Джидда на арені Jeddah Superdome.

Бій Усик-Джошуа вважається головним боєм 2022 року. Трансляцію поєдинку покажуть у понад 190 країнах світу.

Ставки букмекерів на користь українського чемпіона: коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,57, а на перемогу Джошуа – 3,10. Нічия – 19,00.

У ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа й здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і ІВО. Впродовж перших двох раундів Усик та Джошуа продемонстрували рівні сили. Під час третього раунду українець кілька разів влучив у британця, а в четвертому – суперники обмінялися кількома потужними ударами.