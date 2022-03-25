Про це він повідомив у своєму Instagram.
Раніше 35-річний спортсмен повідомляв, що у перші дні російського повномасштабного вторгнення в Україну вступив до територіальної оборони.
“Усім доброго вечора. Я ухвалив рішення розпочати підготовку до матчу-реваншу з Ентоні Джошуа. У такий спосіб я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я стоятиму в теробороні й бігатиму з автоматом Києвом”, — наголосив боксер.
Усик також додав, що дуже велика кількість його близьких зателефонувала та підтримала в цьому.
“Злостивці, добра вам і щастя, радості й миру. Все буде слава Богу і все буде Україна. Усім добра”, — сказав Олександр.
- Нагадаємо, британський боксер Ентоні Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком.
- Нагадаємо, Верховна Рада підтримала запит до президента України Володимира Зеленського щодо нагородження боксера Олександра Усика державною нагородою після перемоги над Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа й здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і ІВО.
- Тоді ж Ентоні Джошуа прокоментував свою поразку в поєдинку з українцем Олександром Усиком словами “Буде реванш”.
- Пізніше Ентоні Джошуа офіційно оголосив про бій-реванш з Олександром Усиком і назвав дату.