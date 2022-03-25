Про це він повідомив у своєму Instagram.

Раніше 35-річний спортсмен повідомляв, що у перші дні російського повномасштабного вторгнення в Україну вступив до територіальної оборони.

“Усім доброго вечора. Я ухвалив рішення розпочати підготовку до матчу-реваншу з Ентоні Джошуа. У такий спосіб я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я стоятиму в теробороні й бігатиму з автоматом Києвом”, — наголосив боксер.

Усик також додав, що дуже велика кількість його близьких зателефонувала та підтримала в цьому.

“Злостивці, добра вам і щастя, радості й миру. Все буде слава Богу і все буде Україна. Усім добра”, — сказав Олександр.