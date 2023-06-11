Станом на 11 червня рівень води в Дніпрі на позначці Херсон знизився майже на 1,5 метра і становить 4,2 метра. У середньому за добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

Джерело: пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС з водосховища втрачено 70% або 13,95 куб.км води. Рівень води у водосховищі в районі Нікополя становить 9,35 м.

У відомстві зауважили, що в районі природного парку “Нижньодніпровський” вода зійшла на 20 см, порівняно з вечірніми показниками.

Також продовжується обміління акваторії у нацпарку “Кам’янська Січ” – наразі рівень впав на понад 7 метрів.

По можливості фахівці Державної екологічної інспекції та Держводагентства здійснюють відбір проб води. Повідомляється, що за результатами лабораторних досліджень, у дніпровській воді та воді р. Інгулець вміст нафтопродуктів не перевищує гранично допустимих концентрацій.

Раніше у Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили, що у Херсонській області проглядають тенденцію щодо зниження рівня води — майже на 60 см на добу. Нині підтопленими залишаються 46 населених пунктів регіону.

Херсонська ОВА додала, що рівень затоплення складає 4,07 метра. Потрохи осушуються шляхи між селами, але ще не можна користуватися всіма.

За минулий день вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки. На підконтрольному Україні правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішли під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.