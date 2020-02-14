В Україні протягом двох тижнів поліцейські будуть перевіряти, чи пропускають водії авто швидкої допомоги та Держслужби з надзвичайних ситуацій на дорогах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“Такі заходи ми проводимо для того, щоб нагадати водіям про важливість давати дорогу спецтранспорту й актуальність цієї проблеми. Адже існують непоодинокі випадки, коли водії ігнорують маячки і звукові сирени та свідомо не пропускають оперативні автомобілі. Але не треба забувати, що спецтранспорт спішить на виклик, бо хтось потребує негайної допомоги, а втрачений час може коштувати комусь життя”, – сказав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зазначається, що нерідко ситуації, коли водії не надають перевагу спецтранспорту, який спішить на виклик, завершуються ДТП, навіть з фатальними наслідками.

13 лютого спільні екіпажі патрульної поліції, швидкої та ДСНС вже виїхали на перші відпрацювання. За декілька годин патрульні вже виписали 64 адмінматеріали на водіїв, які не надавали дорогу та не забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Слід зазначити, що за цей вид правопорушення передбачена адміністративна відповідальність – штраф у сумі 510 гривень (ч.3, ст.122 КУпАП).