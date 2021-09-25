Про це повідомляє Київський метрополітен.
“25 вересня у зв’язку із проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами “Шахтар” (Донецьк) та “Верес” (Рівне), можливі певні зміни в роботі столичного метрополітену”, – йдеться в повідомленні.
Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції “Олімпійська” на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.
У пресслужбі пояснили, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
- У суботу, 18 вересня, у Києві обмежували роботу кількох станцій метрополітену через футбольний матч на НСК “Олімпійський” між командами “Динамо” (Київ) та “Олександрія” (Олександрія).