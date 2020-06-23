Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціальний моніторинг” 10-19 червня.
Так, на питання “Чи вважаєте ви за необхідне дострокове проведення виборів президента України”:
- в грудні 2019 року 16,8% респондентів відповіли “так”;
- в червні 2020 року вже 26,9% респондентів відповіли “так”.
Таким чином на 10,1% зросла кількість тих, хто виступає за проведення дострокових президентських виборів.
Також зросла кількість прихильників проведення дострокових виборів до Парламенту.
Якщо в грудні 2019 року 22,7% респондентів підтримували ініціативу дострокових виборів до Верховної Ради, то станом на червень 2020 року їхня кількість збільшилася до 31,1%.
- У листопаді 33% українців, опитаних фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, вважали, що нову Верховну Раду чекають дострокові вибори.