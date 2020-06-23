З грудня 2019 року по червень 2020 року на 10,1% зросла кількість тих, хто виступає за проведення дострокових президентських виборів. На 8,4% побільшало прихильників дострокових виборів до Парламенту.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціальний моніторинг” 10-19 червня.

Так, на питання “Чи вважаєте ви за необхідне дострокове проведення виборів президента України”:

в грудні 2019 року 16,8% респондентів відповіли “так”;

в червні 2020 року вже 26,9% респондентів відповіли “так”.

Таким чином на 10,1% зросла кількість тих, хто виступає за проведення дострокових президентських виборів.

Також зросла кількість прихильників проведення дострокових виборів до Парламенту.

Якщо в грудні 2019 року 22,7% респондентів підтримували ініціативу дострокових виборів до Верховної Ради, то станом на червень 2020 року їхня кількість збільшилася до 31,1%.