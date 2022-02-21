Під будівлею Міністерства закордонних справ України у Києві відбулась акція Turn ON sanctions!. Учасники вимагали негайного введення в дію анонсованих санкцій проти Російської Федерації.











«Увімкніть санкції» – під будівлею МЗС вимагали стримати агресію РФ // 6 фото

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Захід організований Фундацією регіональних ініціатив. Учасники акції висловили подяку міжнародним партнерам України, котрі надають значну підтримку — фінансову, інформаційну та у вигляді зброї для військових.

Водночас активісти зауважили, що десяток населених пунктів на Донеччині та Луганщини цієї ночі таки спали в підвалах. Наразі Україна не може дати повноцінну відсіч окупантам, бо це може слугувати приводом для посилення обстрілів.

“Росія атакує Україну. Це завдає нам шкоди вже сьогодні. Якщо не почати рішуче діяти вже сьогодні, завтра це завдасть шкоди європейській безпеці загалом”, – йдеться у повідомленні організаторів.

Активісти вийшли з плакатами “Посильте санкції”, “Увімкніть санкції”, “Більше тиску – Зупинити агресію” та стягами України і Європейського Союзу. Вони вимагали заблокувати проєкт “Північний потік – 2”. Окрім цього, організатори наголошували на поглибленні санкцій щодо енергетичного сектору Росії, відключення Москви від фінансової системи SWIFT та запровадження інших анонсованих санкцій українськими партнерами.

За словами активістів, негайна реалізація санкцій є правильним та дипломатичним шляхом для стримування агресії РФ. Вони мають забезпечити Україні підтримку, необхідну для захисту та зупинення вторгнення.