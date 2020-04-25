Звільнений Верланов подав заяву на Уманського в Офіс генпрокурора

Про це він заявив в програмі “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”.
“Вчора мною було подано заяву в Офіс генерального прокурора за заявами Ігоря Уманського щодо помилкового повідомлення про злочин. Я думаю, що якраз за 6 місяців ми поставимо в цій ситуації точку”, – повідомив Верланов.
За його словами, податкова виконала план вперше за 4 роки. Разом з тим він подякував парламент за організацію Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів корупції в податковій і митниці.
Верланов вважає, що детальна перевірка всіх наведених Уманським фактів, покаже, що вони безпідставні.
“Цей майданчик (ТСК. – ред.) дозволить нам всім сказати за тими фактами, про які говорив екс-міністр Уманський. Там немає ніяких фактів. Є роздруківки якісь А4, які, фактично, говорять про те, що хтось щось там недоплачує. Я абсолютно переконаний, що ми на ТСК в наступні шість місяців розкладемо це на атоми і в кінці поставимо крапку в цій справі”, – зазначив він.
Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України під час позачергового засідання звільнив з посад керівників митної та податкової служб Максима Нефьодова, а також його заступників.
- Нагадаємо, під час роботи на посаді голови Мінфіну Ігор Уманський ініціював відставки голови Державної податкової служби Сергія Верланова і голови Держмитної служби Максима Нефьодова, оскільки бюджет нібито недоотримував близько 5 млрд грн щомісяця через схеми з ПДВ.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що команда президента стурбована ситуацією з корупцією в податковій службі і на митниці, де, за словами Уманського, “контрабас” як ішов, так і йде. В результаті Уманський став радником Єрмака. Його діяльність, за словами голови ОПУ, буде пов’язана з викоріненням схем в податковій і митниці.
- 24 квітня Рада прийняла рішення про створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує факти, озвучені Уманським.