Звільнений Верланов подав заяву на Уманського в Офіс генпрокурора

Звільнений з посади голови Державної податкової служби Сергій Верланов подав заяву до Офісу генпрокурора проти колишнього міністра економіки Ігоря Уманського, звинувачуючи останнього в неправдивому повідомленні про злочин.

Про це він заявив в програмі “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”.

“Вчора мною було подано заяву в Офіс генерального прокурора за заявами Ігоря Уманського щодо помилкового повідомлення про злочин. Я думаю, що якраз за 6 місяців ми поставимо в цій ситуації точку”, – повідомив Верланов.

За його словами, податкова виконала план вперше за 4 роки. Разом з тим він подякував парламент за організацію Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів корупції в податковій і митниці.

Верланов вважає, що детальна перевірка всіх наведених Уманським фактів, покаже, що вони безпідставні.

“Цей майданчик (ТСК. – ред.) дозволить нам всім сказати за тими фактами, про які говорив екс-міністр Уманський. Там немає ніяких фактів. Є роздруківки якісь А4, які, фактично, говорять про те, що хтось щось там недоплачує. Я абсолютно переконаний, що ми на ТСК в наступні шість місяців розкладемо це на атоми і в кінці поставимо крапку в цій справі”, – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України під час позачергового засідання звільнив з посад керівників митної та податкової служб Максима Нефьодова, а також його заступників.