Владислав Бухарєв, який раніше був звільнений президентом з посади першого заступника глави СБУ, став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

“Радником міністра внутрішніх справ призначено Владислава Бухарєва”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Владислав Бухарєв був народним депутатом України VIII скликання (член фракції “Батьківщина”) та має військове звання генерал-полковник, а також спеціальне звання — генерал-лейтенант податкової міліції.

У 2014 році обіймав посаду першого заступника голови СБУ — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (березень-липень).

У 2019 очолював Службу зовнішньої розвідки України (11 червня — 11 вересня). В цьому ж році знову став першим заступником голови СБУ — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У листопаді минулого року Президент України Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника глави СБУ.