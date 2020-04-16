Про це повідомили в прес-службі МВС.
“Радником міністра внутрішніх справ призначено Владислава Бухарєва”, — йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що Владислав Бухарєв був народним депутатом України VIII скликання (член фракції “Батьківщина”) та має військове звання генерал-полковник, а також спеціальне звання — генерал-лейтенант податкової міліції.
У 2014 році обіймав посаду першого заступника голови СБУ — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (березень-липень).
У 2019 очолював Службу зовнішньої розвідки України (11 червня — 11 вересня). В цьому ж році знову став першим заступником голови СБУ — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
У листопаді минулого року Президент України Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника глави СБУ.
- Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомляв, що відставка першого заступника голови Служби безпеки України (СБУ) Владислава Бухарєва пов’язана з його конфліктом з главою відомства Іваном Баканова.
- Також з’являлася інформації, що через питання про звільнення Бухарєва нібито побилися Баканов і керівник Офісу Президента України Андрій Богдан. Арахамія спростував це.