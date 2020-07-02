Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Гончарук нагадав, що минулого літа кожна промова президента Володимира Зеленського починалася з “ми поважаємо і підтримуємо незалежність НБУ”. За його словами, це була перша і головна ідея, яка лежала в основі економічної стратегії.
“Бо репутація НБУ — це фундамент для залучення інвестицій в нашу країну. Тепер цій репутації завдано чергового важкого удару. А можлива втрата Нацбанком своєї незалежності поставить хрест на інвестиціях. Поки НБУ був незалежним, інвестор знав, що українська гривня буде поводитися прогнозовано. Нестабільність гривні вдарить по кожному з нас”, – заявив Гончарук.
Експрем’єр наголосив, що сама заява про звільнення Смолія “однозначно матиме важкі наслідки для економіки, а значить, для кожного українця”.
- 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.
- Правління Національного банку продовжить працювати, незважаючи на відставку голови центробанку Якова Смолія.
- Ряд нардепів відреагували на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його “поганим знаком” і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.
- Офіс Президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.
- Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
- Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.