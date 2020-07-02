Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Гончарук нагадав, що минулого літа кожна промова президента Володимира Зеленського починалася з “ми поважаємо і підтримуємо незалежність НБУ”. За його словами, це була перша і головна ідея, яка лежала в основі економічної стратегії.

“Бо репутація НБУ — це фундамент для залучення інвестицій в нашу країну. Тепер цій репутації завдано чергового важкого удару. А можлива втрата Нацбанком своєї незалежності поставить хрест на інвестиціях. Поки НБУ був незалежним, інвестор знав, що українська гривня буде поводитися прогнозовано. Нестабільність гривні вдарить по кожному з нас”, – заявив Гончарук.

Експрем’єр наголосив, що сама заява про звільнення Смолія “однозначно матиме важкі наслідки для економіки, а значить, для кожного українця”.