Про це колишня уповноважена АМКУ Агія Загребельська повідомила у Facebook.

“Терентьєва давно пора садити за грати, а не звільняти треба. Якщо його звільнять – це буде одне з найкращих рішень Зеленського … Терентьєва однозначно є за що звільняти. Причин так багато, що важко навіть вибрати, яку з них покласти в основі, не відраховуючи довгий список на декількох аркушах. Тому, антимонопольна сфера України від його звільнення тільки виграє”, – зазначила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

На її думку, джерелом інформації був сам голова АМКУ, що він вже написав або пообіцяв президенту написати заяву про звільнення за власним бажанням, і після звернувся до журналістів по допомогу і розголос.

“Щоб його версія “звільняють, бо я борюсь зі зловживаючими монополістами, що заважають країні розвиватись, а президент проти демонополізації” пролунала першою” – зазначила Загребельська.

“на якому фактично останні звинуватили керівництво комітету в отриманні хабарів від російських збройних баронів. Юрій Терентьєв пережив це, тому шанси на проходження сьогоднішньої зони з мінімальними втратами та збереженням крісла – великі”, – резюмувала Загребельська.