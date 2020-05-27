Про це повідомляє пресслужба компанії.

Продаж квитків відкрито на поїзди №8/7 Одеса-Харків, №20/19 Лисичанськ-Київ, №53/54 Дніпро-Одеса, №63/64 Харків-Київ, №105/106 Київ-Одеса та №791/792 Київ-Кременчук, №81/82 Харків-Новоолексіївка, №125/126 Київ-Костянтинівка та №10/9 Київ-Маріуполь.

Продаж квитків відкрита на 50% місць в поїздах, крім поїзда №7 / 8 Одеса-Харків, де продається 100% місць. Квитки тепер можна придбати онлайн, а пізніше будуть доступні і в касах.

Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках. При посадці буде вимірюватися температура.

На рейси поїзда вийдуть з 1 червня.