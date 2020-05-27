Про це в Facebook повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.

“Службова внутрішня перевірка показала грубі порушення на філії УЗШК під час організації відбору контрагента з харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті. Керівництво філії звільнено”, — зазначив Юрик.

Интерсити Укрзализныця

Також голова правління АТ “Укрзалізниця” поінформував, що найближчим часом проведе “прозорий та конкурентний відбір” нових керівників філії.

“Недоліки, які були встановлені під час службового розслідування, будуть усунені”, — запевнив він

Зазначимо, філія “Українська залізнична швидкісна компанія” — відокремлений підрозділ АТ “Укрзалізниця”.

Він займається організацією експлуатації і технічним обслуговуванням швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників (потягів Інтерсіті та Інтерсіті +).

 