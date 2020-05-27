Про це в Facebook повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.
“Службова внутрішня перевірка показала грубі порушення на філії УЗШК під час організації відбору контрагента з харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті. Керівництво філії звільнено”, — зазначив Юрик.
Також голова правління АТ “Укрзалізниця” поінформував, що найближчим часом проведе “прозорий та конкурентний відбір” нових керівників філії.
“Недоліки, які були встановлені під час службового розслідування, будуть усунені”, — запевнив він
Зазначимо, філія “Українська залізнична швидкісна компанія” — відокремлений підрозділ АТ “Укрзалізниця”.
Він займається організацією експлуатації і технічним обслуговуванням швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників (потягів Інтерсіті та Інтерсіті +).
- У 2019 “Укрзалізниця” звільнила половину менеджерів філії “Пасажирська компанія”. Вони неналежно виконували обов’язки або причетні до корупційних схем.