Службова перевірка з'ясувала, що конкурс з відбору постачальника харчування в швидкісних поїздах Інтерсіті пройшов з грубими порушеннями. Керівництво філії звільнено.

Про це в Facebook повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.

“Службова внутрішня перевірка показала грубі порушення на філії УЗШК під час організації відбору контрагента з харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті. Керівництво філії звільнено”, — зазначив Юрик.

Також голова правління АТ “Укрзалізниця” поінформував, що найближчим часом проведе “прозорий та конкурентний відбір” нових керівників філії.

“Недоліки, які були встановлені під час службового розслідування, будуть усунені”, — запевнив він

Зазначимо, філія “Українська залізнична швидкісна компанія” — відокремлений підрозділ АТ “Укрзалізниця”.

Він займається організацією експлуатації і технічним обслуговуванням швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників (потягів Інтерсіті та Інтерсіті +).