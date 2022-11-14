УЗ вперше з початку повномасштабної війни запускає поїзд до Миколаєва

АТ "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення росіян відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Перевізник отримав відповідний дозвіл від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових. Перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні, 14 листопада, з Києва о 22:00.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїжджав до Миколаєва 24 лютого.

У пресслужбі зауважили, що поїзд №122/121 Київ-Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних — з Миколаєва. Зі столиці вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55.

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Миколаїв був прифронтовим містом та тримав оборону на півдні України. Проте після деокупації Херсона лінія фронту зрушилася, що дозволило відновити залізничне сполучення до міста.

“Це надважливо саме напередодні зими, коли люди зможуть у разі потреби зручно поїхати до інших міст України або ж привезти все необхідне”, – наголосив Камишін.

Окрім цього, він додав, що вже в найближчі декілька днів відновлять залізничне сполучення з Херсоном.

За його словами, залізничники вже працюють на напрямку, вони йдуть одразу за військовими та вибухотехніками.

“Вже виявлено багато пошкоджень інфраструктури, але ми її швидко відновимо та запустимо довгоочікуваний рейс нашого “Потяга до перемоги”, — заявив керівник УЗ.

УЗ разом із платформою UNITED24 оголосила про продаж квитків на поїзди до деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Придбати квитки, включно з останніми місцями на Херсон, можна за посиланням. Усі отримані кошти в межах проєкту спрямують на шатли для сполучення деокупованих територій з найближчими залізничними вузлами.