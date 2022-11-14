УЗ вперше з початку повномасштабної війни запускає поїзд до Миколаєва

російсько-українська війна
Допомагають перемагати
21:30 Порошенко передав розвідникам комплекс БПЛА Poseidon
20:57 Термінали Starlink допомагають відновити зв’язок у звільненому Херсоні – Федоров
19:52 В ЄС запроваджують подальші санкції проти РФ через хімічну зброю
19:29 У Генштабі підтвердили ураження пункту управління одного з підрозділів росіян у місті Горлівка
17:59 В Європі очікують аномально теплої зими: експерти передбачають уникнення дефіциту газу
17:34 «Живе в скорлупі уяви, що українці і росіяни – це нібито один народ» – Порошенко про стратегічну помилку Путіна
16:54 Канада виділить додаткові 500 мільйонів доларів для ЗСУ
16:36 Директор ЦРУ зустрівся з главою розвідки Росії щодо війни в Україні
16:17 Глави МЗС ЄС погодили початок навчальної місії для ЗСУ — DPA
15:46 Макрон планує зателефонувати Путіну після завершення G20
Партнерський матеріал
15:37  Київський міжнародний економічний форум-2022 відбудеться в Києві 17 листопада
14:00 Велика Британія анонсувала надання Україні 5,8 мільйона доларів для відновлення енергосистеми
13:19 Литва надала Україні партію бронетранспортерів М113
13:01 Байден вперше зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем на G20
12:22 «Одержимий» фанат моделі OnlyFans витрачає 25 тисяч фунтів на рік на підписку
12:10 «Солдати, які представляють культуру України»: Kalush Orchestra виступили на MTV Europe Music Awards
11:38 Лаврова доставили до лікарні після прибуття на саміт G20: у Росії це спростували
11:15 Поки що Євросоюз не планує вводити нові санкції проти Росії — Боррель
10:39 Шольц розкритикував Путіна за відмову приїхати на зустріч лідерів G20
10:10 Прем’єр-міністр Китаю назвав ядерні погрози з боку Росії безвідповідальними — Reuters
09:37 У Туреччині затримано людину, яка скоїла теракт
08:49 Втрати ворога: ЗСУ лівкідували 81 370 окупантів
07:49 Генштаб ЗСУ: в ніч на 13 листопада Сили оборони знищили склад боєприпасів ворога і російську техніку
07:36 На окупованих територіях триває «евакуація»: на Херсонщині незгодних обстріляли, є загиблі
07:28 Туманно та без опадів: прогноз погоди на 14 листопада
07:22 Ворог може планувати вогневе ураження військових і цивільних об’єктів на деокупованій Херсонщині – Генштаб

УЗ вперше з початку повномасштабної війни запускає поїзд до Миколаєва

АТ "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення росіян відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Перевізник отримав відповідний дозвіл від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових. Перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні, 14 листопада, з Києва о 22:00.

Понеділок, 14 листопада 2022, 20:28
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїжджав до Миколаєва 24 лютого.

У пресслужбі зауважили, що поїзд №122/121 Київ-Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних — з Миколаєва. Зі столиці вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55.

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Миколаїв був прифронтовим містом та тримав оборону на півдні України. Проте після деокупації Херсона лінія фронту зрушилася, що дозволило відновити залізничне сполучення до міста.

“Це надважливо саме напередодні зими, коли люди зможуть у разі потреби зручно поїхати до інших міст України або ж привезти все необхідне”, – наголосив Камишін.

Окрім цього, він додав, що вже в найближчі декілька днів відновлять залізничне сполучення з Херсоном.

За його словами, залізничники вже працюють на напрямку, вони йдуть одразу за військовими та вибухотехніками.

“Вже виявлено багато пошкоджень інфраструктури, але ми її швидко відновимо та запустимо довгоочікуваний рейс нашого “Потяга до перемоги”, — заявив керівник УЗ.

УЗ разом із платформою UNITED24 оголосила про продаж квитків на поїзди до деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Придбати квитки, включно з останніми місцями на Херсон, можна за посиланням. Усі отримані кошти в межах проєкту спрямують на шатли для сполучення деокупованих територій з найближчими залізничними вузлами.

Теги: відновлення сполучення, залізниця, потяг до Миколаєва, потяг, УЗ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook