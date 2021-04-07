Деякі консервативні політики США перетворили обговорення введення “паспортів вакцинації” в суспільний вибух. Однак ймовірність їх узаконення залишається високою.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Шлях до відродження економіки

Пандемія коронавірусу продовжує вирувати у світі. Тому підприємства та університети хочуть швидких, простих способів дізнатися, чи вакциновані їхні студенти та клієнти. При цьому фінальне рішення за законодавцями.

Авіакомпанії Cathay Pacific переконані, що цифрові докази вакцинації проти коронавірусу забезпечать повернення безпечних міжнародних подорожей. Тому вони випробовували новий мобільний застосунок, який показує статус вакцинації пасажирів та екіпажу на нещодавньому рейсі з Гонконгу до Лос-Анджелеса.

Нью-Йорк запустив безплатний сервіс “Excelsior Pass” – швидкий та безпечний спосіб надати цифровий доказ щеплення проти коронавірусу на випадок, якщо для відкриття спортивних та розважальних закладів потрібно буде підтвердити цей статус.

Водночас Walmart, найбільший приватний роботодавець у США, пропонує електронні програми для перевірки щеплення клієнтів своїх магазинів.

Бізнес, школи та політики розглядають “паспорти вакцинації” як шлях до відродження економіки та повернення американців до роботи. Підприємства особливо побоюються, що занадто багато клієнтів залишатимуться осторонь, якщо вони не будуть впевнені, що персонал та відвідувачі щеплені.

Юридичні та етичні виклики

Але ця ідея викликає юридичні та етичні питання: чи можуть компанії вимагати від працівників або клієнтів надання доказів – цифрових чи інших – що вони були щеплені, коли вакцинація проти коронавірусу нібито є добровільною?

Чи можуть школи вимагати, щоб учні довели, що їм ввели ін’єкцію, яка досі є офіційно експериментальною профілактикою? І нарешті, чи можуть уряди зобов’язати людей робити щеплення?

Юридичні експерти кажуть, що все це можливо. Державні структури, такі як шкільні заклади та армія, можуть вимагати щеплень для відвідування, служби та міжнародних поїздок.

До того ж приватні компанії можуть відмовлятись працевлаштовувати чи вести бізнес з невакцинованими людьми. При цьому держави, ймовірно, можуть перекрити цю свободу, прийнявши закон, що забороняє дискримінацію на основі статусу вакцинації.

Поки світ бореться із пандемією, політики, медики та юристи сперечаються, наскільки справедливим та етичним буде введення “паспортів вакцинації”.

Законодавче врегулювання

У вівторок губернатор штату Техас Грег Еббот став останнім губернатором, який видав розпорядження, заборонивши державним установам та приватним структурам, які отримують кошти з бюджету штату, вимагати підтвердження вакцинації.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про виклики пов’язані зі справедливістю, а також не підтримала обов’язкові докази вакцинації для міжнародних поїздок.

У той час інші установи зробили крок вперед. Університети, зокрема Рутгерс, Браун і Корнелл, вже заявили, що цієї осені вони вимагатимуть підтвердження щеплення студентів. На цьому тижні “Маямі Хіт” стала першою командою в НБА, яка відкрила спеціальні секції “лише для вакцинованих”.

Хоча підприємства ще не оголосили прямої заборони для невакцинованих клієнтів, деякі штати та технологічні фірми готуються до нових правил. Принаймні 17 компаній або некомерційних організацій розробляють вебсайти або застосунки, які можуть використовувати спортивні майданчики, ресторани та інші компанії для відстеження вакцинації відвідувачів.

Авіакомпанії Америки, торгова група найбільших перевізників країни, виступають проти того, щоб доказ вакцинації був обов’язковим для авіаперевезень, але хотіли б, щоб мандрівники отримали етичний спосіб довести свій статус.

Інші ж країни можуть вимагати підтвердження вакцинації та негативних результатів тесту на коронавірус за допомогою спеціальних застосунків.

Новації чи необхідність?

Центри з контролю та профілактики захворювань вже надають кожному, хто отримав щеплення, картку з підтвердженням їхнього статусу. Експерти кажуть, що цей документ може зробити процес міжнародних подорожей більш спокійним.

В Ізраїлі вже діє програма для щеплених людей, яка дозволяє їм відвідувати ресторани, концерти та спортивні заходи.

Прихильники цифрових карток вакцинації наполягають, щоб адміністрація Джо Байдена взяла участь у їхній розробці. Принаймні повинні бути створені стандарти конфіденційності та перевірки точності даних.

Однак Білий дім не поспішає погоджуватися на це.

“Не буде жодної федеральної бази щеплень і жодного федерального мандату, який би вимагав, щоб усі отримували єдині дані про щеплення”, – заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Минулого тижня головний технічний директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб провів селекторну нараду з представниками державних та місцевих служб охорони здоров’я, які невдоволені стриманістю адміністрації.

“Повинна бути якась система, де це перевіряється. Я думаю, що всі трохи здивовані тим, як федеральний уряд, здається, не в змозі з цим впоратися”, – сказав доктор Маркус Плешія, головний медичний працівник Асоціації державних і територіальних службовців охорони здоров’я.

При цьому Комісія з рівних можливостей зайнятості дозволила роботодавцям, що призначити вакцинацію проти коронавірусу, оскільки громадське здоров’я стоїть на першому місці. Але якщо працівник не може зробити щеплення через інвалідність або щиро дотримується релігійних переконань, “тоді роботодавцям було б законно звільнити працівника”.

Проте консерватори та лібертаріанці чинять опір таким мандатам. Губернатор Рон ДеСантіс зі штату Флорида у п’ятницю підписав розпорядження, що забороняє компаніям вимагати від персоналу або клієнтів пред’являти документ про вакцинацію, під страхом втрати державних контрактів. Республіканський губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз заявив у неділю, що також виступає проти цієї ідеї.

Це створило проблеми для керівників технологічних компаній, таких як фірма Стенлі Кемпбелла. Його компанія EagleForce, яка спеціалізується на медичних документах, створила цифрову платформу “myVax”. За його словами, її можна використовувати фермерам для перевірки своїх працівників. Минулого тижня Кемпбелл передав цю ідею уповноваженому з питань сільського господарства Флориди. Це сталося за день до того, як пан ДеСантіс вніс заборону.

Кемпбелл заявив, що законодавці грають у політичний футбол замість того, що вирішити глобальну проблему.

Республіканські критики заявляють, що “паспорти вакцинації” створюють ілюзію централізованих баз даних, що, на їх думку, є втручанням уряду в приватне життя.

“Паспорт вакцини – уніфікована централізована система надання або відмови у доступі до повсякденних дій, таких як покупки та обіди – стане жахом для громадянських свобод і приватного життя”, – заявив Джастін Амаш, колишній республіканський конгресмен.

Але насправді кожна держава вже має базу даних або “реєстр імунізації”. Згідно з “угодами про використання даних”, штати зобов’язані надавати свої реєстри CDC, хоча агентство видаляє інформацію, і не всі погодились надати її.

І цифрові картки вакцинації не є новиною. STChealth, компанія з охорони здоров’я, що базується в Аризоні, створила додаток MyIR (Мій облік імунізації) близько п’яти років тому з ідеєю допомогти батькам, яким потрібні записи про щеплення дітей до школи чи табору. Додаток, який є безплатним, контактує з реєстрами імунізацій п’яти штатів і може перевіряти дані про щеплення жителів.

“Ми ніколи не створювали його як цифровий паспорт, оскільки на той час це не було проблемою”, – сказав головний виконавчий директор компанії Майк Попович.

Однак чоловік впевнений, що розробка його компанії може знадобитися світу сьогодні.

Минулого місяця Альянс інновацій у галузі охорони здоров’я надіслав листа Джеффрі Д. Зієнсу, координатору реагування на коронавірус Білого дому, в якому закликав адміністрацію встановити стандарти. Однак організація не отримала відповіді.

Керівник організації пан Вайт сказав, що розуміє занепокоєння республіканців, але не погодився з ними.

“Ми живемо у вільному суспільстві, де люди можуть вільно обирати працювати їм чи ні, ходити на концерти чи ні, ходити в ресторани чи ні”, – сказав Вайт.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.