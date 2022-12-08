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Узбекистан відмовився від «газового союзу» з Росією та Казахстаном

Міністр енергетики Узбекистану Джорабек Мірзамахмудов не підтримав пропозицію Росії щодо "газового союзу". За його словами, Ташкент не погодиться на політичні умови, які ставлять під загрозу національні інтереси його країни.

Четвер, 8 грудня 2022, 12:58
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Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця Росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.

“Газовий союз” – це частина зміни стратегії Москви після її повномасштабного вторгнення в Україну, що спонукало Європейський Союз різко скоротити свою залежність від російських енергоносіїв.

Однак узбецький міністр Джорабек Мірзамахмудов сказав, що Узбекистан ще не отримав цю пропозицію.

“Навіть якщо буде укладено газову угоду з Росією, це не означає союз. Велися переговори про постачання російського газу трубопроводом через Казахстан, але це був би “технічний контракт”, а не союз”, – сказав він.

“Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, то співпрацюємо лише на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ. Словом, запропонований нам газовий контракт ми отримаємо лише в тому випадку, якщо погодимося на нього, інакше – ні”, – додав він.

Прохолодне ставлення Узбекистану до російської пропозиції відображає дедалі більші труднощі Росії в нав’язуванні своєї волі іншим колишнім радянським республікам у той час, коли вона все більше загрузла через війну в Україні.

Проте Узбекистан залишається частково залежним від іноземного газу. Країна, включаючи столицю Ташкент, відчуває дефіцит газу протягом останніх кількох днів через різке зростання споживання через похолодання.

Мірзамахмудов сказав, що різке похолодання змусило Узбекистан припинити експорт до Китаю 6 мільйонів кубометрів газу на день.

За його словами, загалом країна видобуває близько 52 млрд кубометрів природного газу на рік, при цьому імпорт становить 4 млрд кубометрів, а експорт – 2,7 млрд кубометрів.

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Теги: Росія, газ, газова угода з рф, Казахсан, Росія, Узбекистан

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