Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Біля берегів Каліфорнії, на узбережжі округу Орінж розлилося близько 3000 барелів нафти. Затопило 33 квадратних кілометри узбережжя.

Місцева влада намагається стримати розлив за допомогою сіток та огорож. Підозрюють, що катастрофа сталася через несправність трубопроводу на платформі.

Місцева влада та правоохоронні органи розпочали розслідування.

Аварія та виток нафти спричинила масовий мор риби та диких птахів.