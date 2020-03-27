У Державній прикордонній службі України розповіли, що в зв'язку з закриттям кордону з 28-го березня безліч людей намагаються пішки перейти в Україну з Польщі.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

“Цієї доби на деяких пунктах пропуску на кордоні з ЄС значно зросла кількість громадян України, які прибули без власного транспорту”, – сказано в повідомленні.

У прикордонній службі розповіли, що пішки перетнути кордон складніше, оскільки в даний момент пішого сполучення немає.

“У зв’язку з цим, а також через додаткові контрольно-профілактичні заходи спостерігається накопичення людей в пунктах пропуску суміжних країн. Сьогодні до полудня на кордоні з Польщею вже здійснено пропуск 7,4 тисячі таких мандрівників, це більше, ніж за вчора за всю добу” , – йдеться в повідомленні.

У свою чергу відео жахливої черги на польсько-українському кордоні опублікував на своїй сторінці в Facebook екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

“Зеленський вирішив закрити Україну від українців. Українці продовжують повертатися додому. Останні добу”, – написав він.

Українсько-польський кордон.Зеленський вирішив закрити Україну від українців.Українці продовжують повертатися додому.Остання доба.Уряд розуміє, що сотні тисяч заробітчан зараз повернулися?12-15 млрд дол надходжень від них цього року не буде, добре, якщо половина надійде?!Ці сотні тисяч зараз без роботи, більше того, вони утримували своєю працею власні родини в Україні.Тобто, безробітних в рази більше.Плюс банкрутство половини середніх і малих підприємств стане реальністю впродовж місяця, якщо вони не отримають підтримки держави.Чи є у нас план, панове зеленські?План має бути єдиним: масові інвестиції в інфраструктуру: будівництво доріг, лікарень, шкіл, залізничних колій, аеропортів. Ми повинні створити десятки тисяч нових робочих місць в цих галузях і ще сотні тисяч – в суміжних.Негайно!Інакше, чекайте гостей в ваших маєткахДякую, Artur Orujaliev за відео Gepostet von Volodymyr Omelyan am Freitag, 27. März 2020