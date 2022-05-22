Про це інформує міжнародне інформаційне агентство BBC.
Під час нещодавнього спалаху в Європі, США, Канаді та Австралії було підтверджено понад 80 випадків.
Мавп’яча віспа мавп найчастіше зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Цей спалах застав вчених зненацька, але віспа мавп не має тенденції легко поширюватися між людьми, і кажуть, що ризик для широкої громадськості низький.
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що розслідується ще 50 підозрюваних випадків – не називаючи причетних країн – і попередила, що, ймовірно, буде підтверджено більше інфекцій.
Після того, як спалах було вперше виявлено у Великій Британії, вірус почали виявляти по всій Європі – усі підтвердили випадки захворювання в органах охорони здоров’я в Іспанії, Португалії, Німеччині, Бельгії, Франції, Нідерландах, Італії та Швеції.
Агентство охорони здоров’я Великої Британії наразі виявило 20 випадків, а його головний медичний радник д-р Сьюзен Хопкінс повідомила в програмі Sunday Morning BBC: “Ми щодня виявляємо все більше випадків”.
Хоча специфічної вакцини від мавпячої віспи не існує, кілька країн заявили, що вони запасаються вакцинами проти віспи, які приблизно на 85% ефективні у запобіганні інфекції, оскільки обидва віруси дуже схожі.
- Що це за вірусна інфекція, чим вона небезпечна, якими є перші симптоми, якими є шляхи її передачі, скільки триває інкубаційний період, читайте.
- Раніше флакони з замороженою віспою знайшли в морозильній камері однієї з медичних лабораторій штату Пенсильванія.
- У 2018 році канадські вчені опублікували інструкцію по створенню нового вірусу віспи, що викликало занепокоєння у наукових колах.