Ізраїль та Швейцарія є останніми країнами, які підтвердили випадки мавпячої віспи, завдяки чому загальна кількість країн, у яких повідомлялося про спалахи, досягла 14. Обидві країни заявили, що ідентифікували одну інфіковану людину, яка нещодавно подорожувала, але Ізраїль заявив, що розслідує інші підозрювані випадки.