Про це інформує міжнародне інформаційне агентство BBC.

Під час нещодавнього спалаху в Європі, США, Канаді та Австралії було підтверджено понад 80 випадків.

Мавп’яча віспа мавп найчастіше зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Цей спалах застав вчених зненацька, але віспа мавп не має тенденції легко поширюватися між людьми, і кажуть, що ризик для широкої громадськості низький.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що розслідується ще 50 підозрюваних випадків – не називаючи причетних країн – і попередила, що, ймовірно, буде підтверджено більше інфекцій.

Після того, як спалах було вперше виявлено у Великій Британії, вірус почали виявляти по всій Європі – усі підтвердили випадки захворювання в органах охорони здоров’я в Іспанії, Португалії, Німеччині, Бельгії, Франції, Нідерландах, Італії та Швеції.

Агентство охорони здоров’я Великої Британії наразі виявило 20 випадків, а його головний медичний радник д-р Сьюзен Хопкінс повідомила в програмі Sunday Morning BBC: “Ми щодня виявляємо все більше випадків”.

Хоча специфічної вакцини від мавпячої віспи не існує, кілька країн заявили, що вони запасаються вакцинами проти віспи, які приблизно на 85% ефективні у запобіганні інфекції, оскільки обидва віруси дуже схожі.