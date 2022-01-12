Про це Ігор Головань розповів під час брифінгу.
Адвокат стверджує, що існує також клопотання Офісу генпрокурора України про застосування запобіжного заходу щодо Петра Порошенка.
Головань наголошує: згідно з кримінальним процесуальним кодексом, народного депутата про розгляд відповідних клопотань має бути завчасно повідомлено – це є обов’язком слідчого судді.
Адвокат додав, що жодних підстав для примусової доставки Петра Порошенка до суду або його затримання, згідно з законом, немає – він перебував за межами України у подорожі та по прибуттю готовий добровільно з’явитися до суду, “і не тільки готовий, але й вимагає від слідчого судді призначити судове засідання та надати можливість у цьому судовому засіданні взяти участь”.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков стверджує, що розгляд справи народного депутата не може здійснюватися за закритими дверима та таємно – “це норма, яка захищає не депутата, вона захищає суспільство від того, щоб чинна влада не здійснювала політичних репресій щодо опозиції шляхом кримінального провадження”.
- Як відомо, 17 січня Петро Порошенко повернеться в Україну.
- Його зустрічатимуть політики, активісти, ветерани, волонтери та просто прихильники.
- Нагадаємо, що у Печерському суді планується розгляд клопотання про арешт майна п’ятого Президента, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.
- Пресслужба ДБР повідомляє, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Петро Порошенко певен, що справа, яку сфабрикували проти нього за вказівкою Володимира Зеленського, штовхає нинішнього президента на шлях Януковича і Лукашенка, що репресували опозицію.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не планував їхати до Варшави до Стамбулу до спроби вручення йому підозри. Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що ДБР незаконно стежать за п’ятим президентом і що вони напевне знають, що поїздка була давно запланована.
- 10 січня народний депутат партії “Слуга народу” Георгій Мазурашу заявив, що вважає п’ятого президента України та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка одним з головних внутрішніх ворогів України