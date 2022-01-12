Адвокат п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка заявив, що уже є ухвала про затримання Петра Порошенка з метою його доставки до суду

Про це Ігор Головань розповів під час брифінгу.

Адвокат стверджує, що існує також клопотання Офісу генпрокурора України про застосування запобіжного заходу щодо Петра Порошенка.

Головань наголошує: згідно з кримінальним процесуальним кодексом, народного депутата про розгляд відповідних клопотань має бути завчасно повідомлено – це є обов’язком слідчого судді.

Адвокат додав, що жодних підстав для примусової доставки Петра Порошенка до суду або його затримання, згідно з законом, немає – він перебував за межами України у подорожі та по прибуттю готовий добровільно з’явитися до суду, “і не тільки готовий, але й вимагає від слідчого судді призначити судове засідання та надати можливість у цьому судовому засіданні взяти участь”.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков стверджує, що розгляд справи народного депутата не може здійснюватися за закритими дверима та таємно – “це норма, яка захищає не депутата, вона захищає суспільство від того, щоб чинна влада не здійснювала політичних репресій щодо опозиції шляхом кримінального провадження”.