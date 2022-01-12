Про це Ігор Головань розповів під час брифінгу.

Адвокат стверджує, що існує також клопотання Офісу генпрокурора України про застосування запобіжного заходу щодо Петра Порошенка.

Головань наголошує: згідно з кримінальним процесуальним кодексом, народного депутата про розгляд відповідних клопотань має бути завчасно повідомлено – це є обов’язком слідчого судді.

Адвокат додав, що жодних підстав для примусової доставки Петра Порошенка до суду або його затримання, згідно з законом, немає – він перебував за межами України у подорожі та по прибуттю готовий добровільно з’явитися до суду, “і не тільки готовий, але й вимагає від слідчого судді призначити судове засідання та надати можливість у цьому судовому засіданні взяти участь”.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков стверджує, що розгляд справи народного депутата не може здійснюватися за закритими дверима та таємно – “це норма, яка захищає не депутата, вона захищає суспільство від того, щоб чинна влада не здійснювала політичних репресій щодо опозиції шляхом кримінального провадження”.