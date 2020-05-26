Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що Міністерство охорони здоров'я дозволило відновити чемпіонат вже 30 травня.

Про це Павелко написав на своїй сторінці в Facebook.

“Великий футбол повертається в Україну. Тільки що спілкувався з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, який підтвердив, що Міністерство охорони здоров’я дозволило проведення матчів УПЛ і Кубка України, починаючи з 30 травня“, – повідомив він.

Водночас Павелко закликав членів виконавчого комітету Української асоціації футболу підтримати відновлення чемпіонату України вже 30 травня.