Про це Павелко написав на своїй сторінці в Facebook.
“Великий футбол повертається в Україну. Тільки що спілкувався з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, який підтвердив, що Міністерство охорони здоров’я дозволило проведення матчів УПЛ і Кубка України, починаючи з 30 травня“, – повідомив він.
Водночас Павелко закликав членів виконавчого комітету Української асоціації футболу підтримати відновлення чемпіонату України вже 30 травня.
- 16 травня відновилися ігри чемпіонату Німеччини з футболу (німецької футбольної Бундесліги), перерваного в березні через епідемію коронавірусу.
- 22 травня в Україні вперше відбулися футбольні матчі після паузи через епідемію коронавірусу.