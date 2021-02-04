Якби парламентські вибори в Україні проходили найближчим часом, п'ятивідсотковий бар'єр могли б подолати 4 партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили "Слуга народу" становить менше 19%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2-3 лютого 2021 року.

Так, до Верховної Ради пройшли б політсили: “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, ОПЗЖ, ВО “Батьківщина”.

“Слуга народу” втратила першу позицію в рейтингу: зараз партію підтримують 18,6% респондентів (серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

Згідно з опитуванням групи “Рейтинг”, проведеним на початку січня 2021 року, рівень підтримки “слуг народу” становив 21,6% (тоді партія займала перший рядок у рейтингу). Відтак, рівень підтримки “слуг” за місяць знизився на 3%.

Наразі в парламентському рейтингу лідирує “Опозиційна платформа – За життя”, яку готові підтримати 18,9% опитаних (у січні-2021 було 17,4%, рейтинг зріс на 1,5%).

За партію “Європейська Солідарність” зараз готові віддати голоси 15,2% опитаних. У січні таких було 14,5%. Відтак, за місяць рейтинг партії зріс на 0,7%.

За партію “Батьківщина” могли б проголосувати 12,2% опитаних (у січні було 10,9%, рейтинг зріс на 1,3%).

Близькі до подолання п’ятивідсоткового бар’єру: “Українська стратегія Гройсмана” (4,8% підтримки), Радикальна партія Олега Ляшка (4,7%).

Партію “Сила і честь” зараз підтримують 4,5% респондентів, партію “За майбутнє” – 4,4%, партію “Голос” – 3,5%.

Як відомо, на парламентських виборах в 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.