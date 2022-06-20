У Новомосковському районі Дніпропетровської області внаслідок влучання російської ракети вже понад 42 години вирує пожежа.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

Ракетного удару по нафтобазі завдано ввечері 18 червня. Вже понад 42 години рятувальники намагаються ліквідувати його наслідки – пожежу, яка вже забрала життя трьох осіб.

Близько 13 години сьогодні рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Окрім нього, внаслідок ракетного удару 11 осіб отримали тілесні пошкодження та опіки. Один із госпіталізованих унаслідок отриманих опіків помер у лікарні.

Вчора на нафтобазі о 09:24 ранку вибухнув резервуар з паливом. Внаслідок вибуху один рятувальник загинув на місці та ще двоє госпіталізовані з опіками.

Зазначається, що будь-які військові об’єкти на згаданій території відсутні.

За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).