«Узгодили шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями ворога» – Зеленський провів засідання Ставки

28 листопада президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Члени Ставки заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу, узгодили шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника.

Окрім того, на засіданні розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.

Окремо обговорили забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла, проаналізовано темпи розгортання “Пунктів Незламності” у країні.

У засіданні взяли участь, зокрема, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, начальник ГУР Кирило Буданов, голова СБУ Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання Ставки долучилися глава МВС Денис Монастирський, очільник МЗС Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Варто зауважити, що, за словами речниці оперативного командування “Південь” Наталії Гуменюк, українців попереджають про нову загрозу масованих обстрілів.

Сьогодні на морі спостерігається шторм, але ракетоносії здатні зробити пуски навіть за такої погоди.

Раніше представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в етері телемарафону казав, що росіянам для масованого удару потрібно готуватися близько тижня. Останній масований обстріл був 23 листопада.

“Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї у Росії значною мірою виснажено, але є багато ракет і не високоточних, ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр — це умовна “норма” і влучання навіть не в об’єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні — це і є ознакою косорукості російських ракетників, і в цілому режиму РФ”, — зазначив Юсов. Він додав, що у ворога — ще багато ракет для систем С-300. Вони добивають до таких прифронтових міст, як Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон та інші.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.