07 лютого

01:32 В «1+1» пояснили, де журналісти взяли записи з кабінету Гончарука
01:21 Лікар з Уханю, котрий захворів на коронавірус, помер в лікарні
00:57 В МЗС офіційно назвали мету візиту Зеленського в Оман
00:36 Баканова покликали на комітет ВРУ через обшуки на «1+1»
00:04 Голова Нацкомітету демократів вимагає перерахувати результати кокусів в Айові

06 лютого

23:43 Кулеба про російськомовні серіали на «1+1»: повинні спуститися з «великоросійського» п’єдесталу
23:22 Суд заарештував чиновника секретаріату Кабміну, якого спіймали на хабарі в 2,5 млн грн
22:56 УДО спростувало інформацію про носіння співробітниками зброї в Раді
22:21 «Справи Майдану»: колишньому київському слідчому повідомили про підозру
21:53 У Раді заявили, що підвищення пенсійного віку є «невідворотним процесом»
21:42 Трамп звинуватив Пелосі в тому, що вона «не молиться» за нього
21:25 Чумак подасть у суд на Киву: приніс мені страшенні душевні хвилювання
20:34 Сьогодні Міжнародний день нетерпимості до «жіночого обрізання»
20:18 Дубінський про обшуки на «1+1»: це не СБУ, а клоуни й бидло
19:45 В Італії швидкісний поїзд зійшов з рейок: є загиблі
19:43 Лікар-першовідкривач нового коронавірусу був інфікований: він у критичному стані
19:40 Україна може закінчити опалювальний сезон із запасами вугілля в 3 млн тонн
19:22 Нардеп звинуватив СБУ в тому, що співробітники обдурили Президента
19:17 На Закарпатті патрульні зупинили авто й побили пасажирів
Партнерський матеріал
18:58 У шести українських містах відбудуться забіги ветеранів АТО
18:56 До Києва їде голова МЗС Угорщини, який блокував співробітництво України з НАТО
18:48 Разумков відповів Тимошенко в Раді: «Не парламентаризм займати чуже місце»
18:27 ДБР вручило підозру волонтерці Звіробій
Ексклюзив
18:23 Справа Шеремета: прокурор намагався довести ультраправі погляди Антоненка мемами
18:11 «1 + 1» буде оскаржувати в суді дії СБУ під час обшуку
18:07 У Швеції 130 людей опинилися заблокованими в шахті
17:54 Теракт в Єрусалимі: постраждали 12 військовослужбовців
17:46 Корнієнко: Розгляд земельного законопроєкту може зайняти від 3 до 5 пленарних тижнів
Партнерський матеріал
17:44 Кібертурніри, косплей-шоу і захоплюючий квест! Що чекає тебе на WEGAME 6.0?
17:31 Бельгійські винищувачі супроводжували над Литвою російський літак-заправник
17:27 Управління держохорони заявило про непричетність до прослушки Гончарука
17:26 У МОЗ розповіли, на яку суму закупили тест-системи на короновірус

В «1+1» пояснили, де журналісти взяли записи з кабінету Гончарука

Журналісти телеканалу "1+1", яких напередодні обшукали слідчі СБУ, отримали записи з відкритих джерел, зокрема, з Youtube, і для цього вони не прослуховували главу уряду Олексія Гончарука.

П’ятниця, 7 лютого 2020, 01:32

Про це заявив керівник департаменту журналістських проектів “1+1 медіа” Максим Шиленко під час ефіру “Право на владу” на телеканалі “1 + 1”.

Він переконує, що журналісти спецпроектів не причетні до скандального запису Гончарука на нараді, оскільки журналісти не мають потрібних пристроїв.

“Нам дійсно хотілося б мати такі засоби, щоб ми могли писати, прем’єра або кого-небудь, але у нас таких пристроїв немає. І це прекрасно розуміють у СБУ”, – заявив Шиленко.

На уточнююче запитання, звідки у журналістів записи, Шиленко відповів: “Наші журналісти отримали цей запис, за їхніми словами, як і всі з Youtube або з інтернету”.

Він підкреслив, що журналісти “Українських сенсацій” вже почали власне розслідування, щоб з’ясувати, хто записував, з якою метою і якими засобами, прем’єра Гончарука на нараді з міністрами.

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками до будівлі  по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.

  • Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
  • Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
  • Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.
Теги: обшуки, Олексій Гончарук, телеканал 1+1

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!