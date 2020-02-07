В «1+1» пояснили, де журналісти взяли записи з кабінету Гончарука

Журналісти телеканалу "1+1", яких напередодні обшукали слідчі СБУ, отримали записи з відкритих джерел, зокрема, з Youtube, і для цього вони не прослуховували главу уряду Олексія Гончарука.

Про це заявив керівник департаменту журналістських проектів “1+1 медіа” Максим Шиленко під час ефіру “Право на владу” на телеканалі “1 + 1”.

Він переконує, що журналісти спецпроектів не причетні до скандального запису Гончарука на нараді, оскільки журналісти не мають потрібних пристроїв.

“Нам дійсно хотілося б мати такі засоби, щоб ми могли писати, прем’єра або кого-небудь, але у нас таких пристроїв немає. І це прекрасно розуміють у СБУ”, – заявив Шиленко.

На уточнююче запитання, звідки у журналістів записи, Шиленко відповів: “Наші журналісти отримали цей запис, за їхніми словами, як і всі з Youtube або з інтернету”.

Він підкреслив, що журналісти “Українських сенсацій” вже почали власне розслідування, щоб з’ясувати, хто записував, з якою метою і якими засобами, прем’єра Гончарука на нараді з міністрами.