Керівник департаменту журналістських проектів "1+1 медіа" Максим Шиленко пов'язав обшуки на телеканалі з тиском на "слуг народу", які не хочуть голосувати за деякі законопроєкти.

Про це він заявив під час ефіру “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

“Я пов’язую це з тиском на деяких депутатів зі “Слуги народу”, які не хочуть голосувати за ті чи інші питання. Тиск на них, зокрема, через канал “1+1”, – сказав Шиленко.

За його словами, це версія, яка відразу приходить на розум.

“Я можу тільки зараз міркувати. Це, наприклад, відвернути увагу від земельного питання, який дуже скандальний і який намагаються просунути зараз в Раді. Чимало запитань. Конкретна розплата з одним з депутатів зі “Слуги народу”, – додав він.

Однак Шиленко не уточнив, про якого нардепа саме йде мова.

“Здогадайтеся самі”, – сказав він.

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками до будівлі по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.