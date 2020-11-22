Про це повідомляє Центральна виборча комісія.
Мера обирають в семи обласних і чотирьох районних центрах.
Виборчі дільниці традиційно відкриються о 8:00 і працюватимуть до 20:00.
Повторне голосування відбудеться у таких містах:
- Дніпро,
- Миколаїв,
- Львів,
- Полтава,
- Рівне,
- Черкаси,
- Ужгород (Закарпатська обл.),
- Слов’янськ (Донецька обл.),
- Бердянськ (Запорізька обл.),
- Дрогобич (Львівська обл.)
- Нікополь (Дніпропетровська обл.)
Голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу.
- Раніше #Букви розповідали, у яких містах та за кого голосуватимуть українці.