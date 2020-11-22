Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Мера обирають в семи обласних і чотирьох районних центрах.

Виборчі дільниці традиційно відкриються о 8:00 і працюватимуть до 20:00.

Повторне голосування відбудеться у таких містах:

  • Дніпро,
  • Миколаїв,
  • Львів,
  • Полтава,
  • Рівне,
  • Черкаси,
  • Ужгород (Закарпатська обл.),
  • Слов’янськ (Донецька обл.),
  • Бердянськ (Запорізька обл.),
  • Дрогобич (Львівська обл.)
  • Нікополь (Дніпропетровська обл.)

Голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу.