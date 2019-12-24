Новий губернатор Харківської області Олексій Кучер в листопаді заявив, що до 22 грудня при його особистому контролі завершиться реконструкція мосту на окружній дорозі Харкова. Але міст все ще не готовий і незабаром знову закривається на ремонт.

Про це раніше повідомила прес-служба Харківської ОДА.

Повідомляється, що ремонтники вклалися в заплановані терміни.

Перед відкриттям відновлений шляхопровід випробували на витримку навантаження – проліт витримав 240 тонн (ця цифра відповідає європейським нормам). Але на даний момент його пропускна здатність в 11 разів нижче норми.

“Однак поки по мосту дозволений проїзд транспорту вагою до 20 тонн, щоб весь міст витримував великі навантаження, потрібно в плановому режимі провести його капремонт”, – зазначає місцеве видання “Депо.Харьков”.

Як пише видання “Наш Харків”, під час інспекції губернатором шляхопроводу стали проявлятися очевидні проблеми. Пішоходи були змушені перебігати дорогу у невстановленому місці, та ще й перескакуючи нові відбійники.

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Крім того, за день до відкриття мосту звільнили начальника служби автодоріг Харківської області.

Нагадаємо, що раніше главу Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера в соціальних мережах звинуватили у шкуродерстві – все через фотографії з трофейними тваринами.

В одній з публікацій з головою вбитого кабана Кучер вказав “романтичний настрій”.

А 8-го березня Кучер опублікував фотографію з оленячими рогами:

Державне агентство автомобільних доріг України (“Укравтодор”) повідомило, що руйнування частини шляхопроводу в районі с. Пісочин (об’їзна Харкова) сталося через перевантаженої фури.

Як відомо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалення моста по ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.