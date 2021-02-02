Вперше конкурс було проведено у 2007 році як “Благодійник року”, а з 2012 році під егідою Асоціації благодійників України отримав назву – Національний конкурс “Благодійна Україна”. У листопаді минулого року було оголошено 14-й за рахунком Національний конкурс “Благодійна Україна-2020”. Метою конкурсу є розвиток соціально-орієнтованого благодійництва в Україні, поліпшення якості комунікацій між благодійниками та отримувачами допомоги, розширення можливостей для їхнього діалогу, узагальнення і поширення інформації про кращі практики у сфері благодійництва в Україні.

Щороку, в рамках національного конкурсу проходять і його регіональні етапи. Цьогоріч оголошено 11 регіональних конкурсів. Усі заявки, які будуть подані від учасників цих 11-ти областей, окрім національного конкурсу, оргкомітетом конкурсу будуть розглянуті ще окремо і на регіональних рівнях. Відтак, переможців нагороджуватимуть двічі: на головній церемонії нагородження Національного конкурсу “Благодійна Україна” та окремо на церемоніях нагородження переможців в областях навесні 2021 року в тих областях, які беруть участь в регіональних етапах.

В областях, де проходять регіональні конкурси, в Асоціації благодійників України є надійні регіональні партнери, які займаються популяризацією та організацією конкурсу в області.

Отже, 11 регіональних конкурсів та 11 регіональних партнерів (детальна інформація за лінками):

З кожним роком конкурс розростається та еволюціонує. На разі, заявки на конкурс можна подати аж у 25 номінації, які охоплюють якомога ширшу сферу доброчинності: від діяльності великих благодійних, волонтерських фондів чи організацій і до місцевих фондів з територією охоплення надання допомоги в одному містечку чи районі; від соціально відповідального бізнесу, благодійників з-за кордону та медіа до окремих тематичних організацій, які зосередили свою роботу у вузькому напрямку (здоров’я, освіта, культура); від громадських організацій до молодіжної, університетської чи шкільної благодійності; є й окремі індивідуальні номінації у відзначенні найкращих волонтерів, менеджерів, благодійників. На конкурс не приймаються заявки подані представниками органів державної влади, місцевого самоврядування та політичними партіями.

Подати заявку на конкурс дуже легко. Для цього необхідно зайти на офіційний сайт конкурсу: https://www.blagoukraine.org/, завантажити заявку, заповнюючи її, не забути обрати номінації, які відповідають діяльності вашої організації та заповнену заявку у ворді надіслати на офіційну електронну адресу конкурсу:

[email protected]

У заявці необхідно описати свою діяльність за минулорічний рік, тобто з 1 січня по 31 грудня 2020 року. Прийом заявок триває до 1 березня 2021 року (включно). Нагородження переможців пройде у квітні-травні 2021 року.

Чекаємо на Ваші заявки!

За детальнішою інформацією звертайтеся за тел.: 067-164-04-11; e-mail: [email protected], сайт: http://blagoukraine.org/

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