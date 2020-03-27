Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в 12 штатах у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це свідчать відповідні укази на сайті Білого дому.

Дані щодо поширення коронавірусу від університету Джона Хопкінса свідчать про те, що в США майже 86 тисяч хворих, що вже перевищило кількість хворих в Китаї, де епідемія пішла на спад.

Режим надзвичайної ситуації запровадили в 12 штатах, де ситуація з епідемією неврегульована і вимагає участі або допомоги федеральної влади.

Наприклад, в Іллінойсі вже понад 2,5 тисячі випадків коронавірусу і 26 померлих пацієнтів. У Меріленді, який межує зі столицею США Вашингтоном, чотири смерті на 581 зареєстрований випадок. У Міссурі понад 500 випадків і вісім смертей.

Також введено режим надзвичайної ситуації в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Каліфорнія, Айова, Луїзіана, Флорида, Техас, Північна Кароліна і Нью-Джерсі.

Такий режим дозволяє штатам отримувати від федерального уряду вже виділені Конгресом кошти. Також Трамп може зняти з конкретного штату його частку в оплаті залучення до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Національної гвардії, що має подвійне підпорядкування – штату і федерального уряду.