Про це свідчать відповідні укази на сайті Білого дому.
Дані щодо поширення коронавірусу від університету Джона Хопкінса свідчать про те, що в США майже 86 тисяч хворих, що вже перевищило кількість хворих в Китаї, де епідемія пішла на спад.
Режим надзвичайної ситуації запровадили в 12 штатах, де ситуація з епідемією неврегульована і вимагає участі або допомоги федеральної влади.
Наприклад, в Іллінойсі вже понад 2,5 тисячі випадків коронавірусу і 26 померлих пацієнтів. У Меріленді, який межує зі столицею США Вашингтоном, чотири смерті на 581 зареєстрований випадок. У Міссурі понад 500 випадків і вісім смертей.
Також введено режим надзвичайної ситуації в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Каліфорнія, Айова, Луїзіана, Флорида, Техас, Північна Кароліна і Нью-Джерсі.
Такий режим дозволяє штатам отримувати від федерального уряду вже виділені Конгресом кошти. Також Трамп може зняти з конкретного штату його частку в оплаті залучення до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Національної гвардії, що має подвійне підпорядкування – штату і федерального уряду.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що, якщо країни не приймуть “агресивні міри” щодо протидії поширення коронавірусу COVID-19, можуть померти мільйони людей по всьому світу.