Про це повідомив сьогодні на прес-конференції президент України Володимир Зеленський.
“Як я і обіцяв, у всіх областях, всім медпрацівникам, які борються з COVID-19, буде забезпечена зарплата в розмірі трьох заробітних плат, 300 % збільшення. У 15 областях України були повністю виплачені зарплати в тих рамках, про які я доповідав і обіцяв нашим медпрацівникам”, – зазначив він.
Зеленський додав, що поки держава не має можливості “забезпечити 300 % всім медикам нашої країни”.
“Цього тижня, я думаю, що збільшиться кількість областей. Я думаю, що ми дійдемо до кінця, і в усіх областях медики, які борються з COVID-19, отримають ці 300 %. Там були деякі технічні проблеми. Всі ці кошти були повністю перераховані з бюджету, який спрямований на підтримку медичної галузі, місцевій владі”, – запевнив він.
“Що стосується квітня – там договори між Національною службою здоров’я і лікарнями. І за квітень держава також повністю розрахується, і буде виплачено медикам по 300 %”, – додав Зеленський.
- 11 травня повідомлялося, що єдина область, де медикам, які контактують з хворими COVID-19, в повному обсязі виплатили 300% надбавки – це Полтавська.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що виплатити обіцяні медикам до 300 відсотків надбавки поки не вийшло через юридичну колізію.