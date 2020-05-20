Всі медики, які працюють із хворими на коронавірус COVID-19, отримають 300 % надбавки до заробітної плати. У 15 областях виплати вже здійснені.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції президент України Володимир Зеленський.

“Як я і обіцяв, у всіх областях, всім медпрацівникам, які борються з COVID-19, буде забезпечена зарплата в розмірі трьох заробітних плат, 300 % збільшення. У 15 областях України були повністю виплачені зарплати в тих рамках, про які я доповідав і обіцяв нашим медпрацівникам”, – зазначив він.

Зеленський додав, що поки держава не має можливості “забезпечити 300 % всім медикам нашої країни”.

“Цього тижня, я думаю, що збільшиться кількість областей. Я думаю, що ми дійдемо до кінця, і в усіх областях медики, які борються з COVID-19, отримають ці 300 %. Там були деякі технічні проблеми. Всі ці кошти були повністю перераховані з бюджету, який спрямований на підтримку медичної галузі, місцевій владі”, – запевнив він.

“Що стосується квітня – там договори між Національною службою здоров’я і лікарнями. І за квітень держава також повністю розрахується, і буде виплачено медикам по 300 %”, – додав Зеленський.