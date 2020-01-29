Про це повідомляється на офіційному сайті Державної податкової служби.
За інформацією податкової, в цілому в 2018-му році громадянами України було задекларовано доходів на суму в 101,8 млрд грн.
Уточнюється, що це на 39% більше, ніж було за 2017 рік.
Відзначається, що відповідно до доходів українців зросла й сума податку на дохід фізичних осіб, означена платниками податків.
Сума податку за 2018 рік становить понад 3,4 мільярда гривень. У свою чергу це на 46% перевищує розмір податку в 2017 році.
Крім того, на 63% збільшилася сума військового збору, яка становить 494 мільйони гривень.
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