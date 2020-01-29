У 2018 році громадянами України задекларовано доходів на 101,8 мільярда гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної податкової служби.

За інформацією податкової, в цілому в 2018-му році громадянами України було задекларовано доходів на суму в 101,8 млрд грн.

Уточнюється, що це на 39% більше, ніж було за 2017 рік.

Відзначається, що відповідно до доходів українців зросла й сума податку на дохід фізичних осіб, означена ​​платниками податків.

Сума податку за 2018 рік становить понад 3,4 мільярда гривень. У свою чергу це на 46% перевищує розмір податку в 2017 році.

Крім того, на 63% збільшилася сума військового збору, яка становить 494 мільйони гривень.