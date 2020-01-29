Про це повідомляється на офіційному сайті Державної податкової служби.

За інформацією податкової, в цілому в 2018-му році громадянами України було задекларовано доходів на суму в 101,8 млрд грн.

Уточнюється, що це на 39% більше, ніж було за 2017 рік.

Відзначається, що відповідно до  доходів  українців зросла й  сума податку на дохід фізичних осіб,  означена ​​платниками податків.

Сума податку за 2018 рік становить понад   3,4 мільярда гривень. У свою чергу це на 46% перевищує розмір податку в 2017 році.

Крім того, на 63% збільшилася сума військового збору, яка становить  494 мільйони гривень.

  • Раніше стало відомо, що чиновники низки відомств в 3,5 – 5 разів збільшили собі зарплати, а міністри отримали сотні тисяч премій. #Букви розповідали, хто з топ-чиновників заробив у грудні найбільше.
  • Кабінет Міністрів України планує щомісяця публікувати дані про доходи топ-чиновників. Про це заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Він також поінформував, що обговорювані високі зарплати його колег за грудень – результат того, що їм виплатили премії за кілька місяців.