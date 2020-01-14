Про це повідомили в прес-службі підприємства.
“Транзитне транспортування аміаку [в 2019 році] було рекордним, починаючи з 1979 року (з моменту заснування трубопроводу)”, — сказав керівник держпідприємства Максим Немчінов.
За його словами на 1 січня 2020 обсяг транзиту аміакопроводом “Тольятті-Одеса” склав 2,51 млн т. Таким чином, план був перевиконаний на рівні 116,8% (планувалося 2,15 млн т.).
Всього протягом 2019 року була відвантажено на суду 2,53 млн т. транзитного аміаку, для потреб внутрішнього ринку транспортували 80,36 тисяч т. рідкого аміаку.
- Раніше повідомлялося, що Україна в 2019 році оновила історичний рекорд імпорту бананів — їх ввезли на 8-9% більше, ніж в 2018 році.