У 2019 році державне підприємство "Укрхімтрансаміак" експортувало рекордні з часу заснування обсяги аміаку.

Про це повідомили в прес-службі підприємства.

“Транзитне транспортування аміаку [в 2019 році] було рекордним, починаючи з 1979 року (з моменту заснування трубопроводу)”, — сказав керівник держпідприємства Максим Немчінов.

За його словами на 1 січня 2020 обсяг транзиту аміакопроводом “Тольятті-Одеса” склав 2,51 млн т. Таким чином, план був перевиконаний на рівні 116,8% (планувалося 2,15 млн т.).

Всього протягом 2019 року була відвантажено на суду 2,53 млн т. транзитного аміаку, для потреб внутрішнього ринку транспортували 80,36 тисяч т. рідкого аміаку.