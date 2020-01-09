У 2019 року в Україну було завезено понад 408 тис. старих автомобілів.

Про це повідомлять на сайті “УкрАвтоПрому”.

Протягом останнього місяця 2019 року в Україні зареєстрували 30,7 тис. старих легкових авто. У порівнянні з 2018 роком – це +44% автомобілей.

А ось нових автомобілів в грудні українці зареєстрували 9,2 тисяч.

Всього, за підсумками року, на українські номери перейшли 408,1 тис. уживаних легкових автомобілів, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше. Майже три чверті від цієї кількості – машини з країн Євросоюзу.

В результаті у 2019 році реєстрація старих машин майже в 5 разів перевищила продаж нових.

Лідирує серед легкових авто з пробігом Volkswagen – в 2019-му українці поставили на облік 74 856 авто, що в 16 разів більше, ніж нових автомобілів цієї ж марки.

На другому місці Opel з показником 34 893 авто – в 93 рази більше нових.

Renault посів третє місце – 31 994 авто з пробігом (удвічі більше, ніж продажі нових).

Четвертою за популярністю стала Skoda – 31 920 авто – більш ніж в 5 разів більше нових машин.

Замикає п’ятірку лідерів легкових автомобілів з пробігом Ford з результатом 28 202 машини. Нових Ford в минулому році було продано в 16 разів менше.