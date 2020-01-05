Минулий 2019 рік став рекордним за кількістю знятих режисерами-жінками фільмів.

Про це йдеться в дослідженні USC Annenberg Inclusion Initiative, пише Variety.

Як показали дані дослідження, проведеного USC Annenberg Inclusion Initiative, в сотні найкасовіших фільмів року частка картин, режисерами яких є жінки, склала 10,6%, що майже в два рази перевищує аналогічні показники минулого, 2018 року, що склали 4,5%.

Також жінки виступили в якості співрежисером двох з десяти найбільших релізів 2019-го: “Холодного серця – 2” (Дженніфер Лі) і “Капітана Марвела” (Анна Боден).

У число, що вийшли в 2019 році найбільш успішних фільмів, знятих жінками, входять “Маленькі жінки” Грети Гервіг, “Стриптизерши” Лорін Скафарія, “Освіта” Олівії Уайлд і “Прощання” Лулу Ванг.

Відзначається, що цьому сприяла популярність рухів MeToo і Time’s Up, а також можливість жінок представляти свої фільми на фестивалях на кшталт Sund