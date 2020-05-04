Про це свідчить інформація, опублікована Державною казначейською службою.
Уточнюється, що тільки за квітень 2020 року державний бюджет був недовиконаний на 13,6 млрд грн за доходами. Ця сума становить 11,6%.
Водночас доходи за березень склали 103,95 млрд із запланованих 117,59 млрд, а за всі чотири минулі місяці 2020 року – 314,98 млрд грн з передбачуваних за планом 356,38 млрд грн.
- Раніше повідомлялося, що половина робочої сили світу ризикує втратити кошти для існування в умовах пандемії коронавіруса.
- У Києві медики вийшли на протест через низьку заробітну плату за квітень в умовах епідемії коронавірусу.
- За даними Research & Branding Group, за станом на середину квітня у 52% опитаних українців немає заощаджень для того, щоб жити на карантині, або ж вони незабаром закінчаться.