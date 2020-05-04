Про це свідчить інформація, опублікована Державною казначейською службою.

Уточнюється, що тільки за квітень 2020 року державний бюджет був недовиконаний на 13,6 млрд грн за доходами. Ця сума становить 11,6%.

Водночас доходи за березень склали 103,95 млрд із запланованих 117,59 млрд, а за всі чотири минулі місяці 2020 року – 314,98 млрд грн з передбачуваних за планом 356,38 млрд грн.