З початку 2020 року державний бюджет України недовиконаний вже на 41,39 млрд грн.

Про це свідчить інформація, опублікована Державною казначейською службою.

Уточнюється, що тільки за квітень 2020 року державний бюджет був недовиконаний на 13,6 млрд грн за доходами. Ця сума становить 11,6%.

Водночас доходи за березень склали 103,95 млрд із запланованих 117,59 млрд, а за всі чотири минулі місяці 2020 року – 314,98 млрд грн з передбачуваних за планом 356,38 млрд грн.