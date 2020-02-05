Анатолій Федорук, мер Бучі, що в Києво-Святошинському районі, розповів, що в цьому році буде представлений весь концепт бренду міста.

Про це Анатолій Федорук розповів в інтерв’ю виданню“Большой Киев”.

“У 2020 році представимо весь концепт. Авжеж, герб, прапор, певна історія міста, яку всі знають, – це обов’язкові атрибути бренду. Але також ми в пошуку чогось іншого. Хочемо узагальнити концепцію, по-перше, як ми самі себе бачимо, по-друге, як нас сприймають. Відповіді на ці питання шукаємо спільно із громадськістю, спеціалістами, щоб мати якісний продукт”, – сказав мер міста.

За його словами, бренд міста – це інноваційний інструмент, який буде працювати над підвищенням привабливості Бучі.

Анатолій Федорук також зазначив, що для Бучі важливо не те, що було, а те, до чого вона прагне.

“Ми прийшли до висновку, що місто в першу чергу має бути комфортним для своїх мешканців та виконувати функцію рекреаційного сервісу для столиці. Власне саме тому, в стратегії закладений розвиток відповідної інфраструктури у всіх населених пунктах Бучанської об’єднаної територіальної громади (ОТГ)” – сказав він.

Мер вважає, що на впровадження задуманого піде 5 років.

“У нас в цілому масштабні плани. Передбачаємо створити власний індустріальний парк , перші кроки в цьому напрямку вже зроблено. Індустріальний парк “Мироцьке” пройшов відповідні погодження в Міністерстві економіки і включений до реєстру індустріальних парків Київщини. Амбітний проект плануємо реалізувати спільно з АНТК “Антонов” на базі однойменного аеропорту, який знаходиться в межах Бучанської ОТГ. Йдеться про логістично-вантажный хаб. В нашій об’єднаній громаді маємо дванадцять штучних водойм, велику кількість лісових масивів, тож готуємо проекти по зеленому туризму”, – підкреслив Федорук.