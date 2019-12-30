Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив в фейсбук-пості, присвяченому підсумкам року, що минає.
“Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин в цирку. Всі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин в циркових виставах”, — написав міністр.
Також Бородянський наголосив, що зараз уряд розробляє стратегію по реабілітації тварин, які раніше експлуатувалися в цирках.
“Всі вони без винятку будуть передані реабілітаційним центрам”, — додав він.
- Раніше Окружний адміністративний суд Одеси задовольнив позов обласної Державної екологічної інспекції до держпідприємства “Одеський державний цирк”, заборонивши останньому приймати і працювати з дикими тваринами.
- 15 вересня о 12:00 у всіх обласних центрах України пройшов Марш за права тварин.