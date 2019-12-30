Протягом року державні цирки України припинять використовувати тварин в своїх виставах.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив в фейсбук-пості, присвяченому підсумкам року, що минає.

“Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин в цирку. Всі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин в циркових виставах”, — написав міністр.

Також Бородянський наголосив, що зараз уряд розробляє стратегію по реабілітації тварин, які раніше експлуатувалися в цирках.

“Всі вони без винятку будуть передані реабілітаційним центрам”, — додав він.