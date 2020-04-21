Цього року іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє агентство Deutsche Welle з посиланням на Exceltur – провідну професійну організацію підприємців, які обслуговують туристичну галузь.

Так, ще 17 квітня міністр праці Іспанії Йоланда Діас заявила, що урядовий план поетапного ослаблення карантину не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. У міністерстві пообіцяли допомогу робітникам галузі, які залишилися без роботи.

Ще раніше іспанський міністр споживання Альберто Гарсон не рекомендував іноземцям планувати літні поїздки в Іспанію. Те саме говорили інші чиновники. З аналогічним попередженням виступив і Євросоюз. Причина – неясність з поширенням коронавірусу, оскільки Іспанія належить до найбільш постраждалих від пандемії країн.

У 2019 року в країні відпочило майже 84 мільйони іноземців. За даними Exceltur, втрати через відсутність туристів в нинішньому літньому сезоні складуть не менше 90 млрд євро.